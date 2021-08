Berliner im ersten Halbjahr 2021 weniger krankgeschrieben

In diesem Frühjahr meldeten sich weniger Berliner krank.

Berlin. Die Berliner haben sich im ersten Halbjahr aufgrund von Husten, Schnupfen und Halsschmerzen weniger krankschreiben lassen. Das ergab eine Auswertung der Techniker Krankenkasse (TK). Gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 seien die Zahlen deutlich gesunken.

Demnach seien wegen Erkältungskrankheiten von Januar bis Juni rechnerisch 1,25 Krankentage pro Erwerbsperson in Berlin entfallen. Im Vorjahreszeitraum waren es noch rund 3,25. Auch die Arbeitsfähigkeit aufgrund anderer Diagnosen hätte abgenommen. So hat die TK in den ersten beiden Quartalen rund 3,28 Krankentage pro Versicherten gezählt. Das waren etwas weniger als 2020. Damals lag der Wert bei rund 3.32.

Auch wegen psychischer Probleme wurden im ersten Halbjahr rund 3,28 Krankentage pro Erwerbsperson gezählt. Das sind etwas weniger als die rund 3,32, die im gleichen Zeitraum 2020 gemeldet wurden. Bei den Muskel- und Skelettbeschwerden sank die Zahl der gemeldeten Krankentage von rund 2,52 im Frühjahr 2020 auf rund 2.35 in diesem Frühjahr.

Damit reduziert sich die Zahl der Krankentage pro Versichertem im ersten Halbjahr auf rund 13,44. Im vergangenen Jahr waren es noch 16,29 Tage.

Für die aktuelle Auswertung hat die TK die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ihrer 5,4 Millionen versicherten Erwerbspersonen ausgewertet. Dazu zählen 430.00 versicherte Erwerbspersonen in Berlin.