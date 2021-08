Berliner Feuerwehr trauert im Landesbranddirektor Scholz

Berlin. Die Berliner Feuerwehr trauert um ihren ehemaligen Chef Wolfgang Scholz, der bereits in der vergangenen Woche im Alter von 89 Jahren starb. Als Landesbranddirektor (LBD) leitete Scholz zunächst ab dem 1. Januar 1989 die West-Berliner Feuerwehr, mit der Einheit am 3. Oktober 1990 übernahm er dann die Leitung der Behörde in der gesamten wiedervereinten Stadt. Mit seiner Pensionierung am 1. August 1992 gab Scholz sein Amt schließlich an Albrecht Broemme weiter.

Der gebürtige Berliner Scholz trat schon mit 17 Jahren der Freiwilligen Feuerwehr in seinem Heimatstadtteil Tegelort bei und wurde dort bereits mit 25 Jahren Wehrführer. Nach dem Abitur studierte er Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen und begann 1960 eine Ausbildung für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst, die er zwei Jahre später beendete. 1971 wurde er Stellvertreter des LBD Kurt Werner-Seidel, dem er später im Amt nachfolgte.

Scholz: Leitung der gesamten Berliner Feuerwehr war „besonderes Erlebnis“

Mit der Ausweitung des West-Berliner Feuerwehrsystems auf die gesamte Stadt war klar, dass auch Scholz künftig die gesamte Behörde leiten sollte. Lang währte seine Amtszeit zwar nicht, viele Dinge mussten von seinem Nachfolger weitergetrieben werden. „Das ist ein besonderes Erlebnis, dass ich der erste Landesbranddirektor für ganz Berlin war.“, sagte Scholz dennoch 2019 in einem Interview für das Mitarbeitermagazin „333er“ der Berliner Feuerwehr.

Scholz starb bereits am Donnerstag in Tegelort, wo er 1932 geboren wurde, seinen Ruhestand verbrachte und bis zuletzt Mitglied der Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr war. Er danke Wolfgang Scholz „für seine großen Verdienste und sein unermüdliches Engagement“, teilte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag mit. „Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen sowie den Kolleginnen und Kollegen, denen ich viel Kraft und Trost in dieser schweren Zeit wünsche.“ Auch die Feuerwehr bedanke sich „für seine unermüdlichen Dienste“ gedenke ihm „in aller Stille“, wie es am Montag in einer entsprechenden Mitteilung hieß.