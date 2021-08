S-Bahn Berlin: Streik der GDL - So fahren die Züge

Fahrgäste gehen am Morgen an der weitgehend leeren Anzeigetafel für die Abfahren am Berliner Hauptbahnhof vorbei.

Kaum Zugverbindungen und nur sehr wenig Reisende am Montagmorgen am Hauptbahnhof.

Zugverkehr ca. im 20-Minuten-Takt. Diese Informationen sind auf den Anzeigetafeln an den Gleisen am Hauptbahnhof zu lesen. Gemeint sind die Zugverbindungen der S-Bahn. Betroffen davon überwiegend Berufstätige. Die sind aber offenbar gut informiert und vorbereitet. An den Gleisen 15 und 16 warten keine 50 Fahrgäste auf ihre Verbindungen.

Ein Fahrgast liegt am Boden während er am Berliner Hauptbahnhof wartet.

Ein Fahrgast sitzt am Morgen am Berliner Hauptbahnhof auf einem weitgehend leeren Bahnsteig. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) dehnte in den Morgenstunden ihren Streik für bessere Arbeitskonditionen vom Güterverkehr auf die Personenbeförderungen aus.

Nicht vom Streik betroffen ist das Fahrgastunternehmen Odeg. Dem entsprechend voll sind die Züge am Montagmorgen. In den Abteilen des RE 2 nach Bestensee waren alles Sitzplätze besetzt, viele Reisende standen eng an eng in den Gängen.

Lucille aus der Nähe von Paris ist nach ihrem Urlaub in Berlin auf dem Hauptbahnhof in Mitte gestrandet. Sie und ihr Freund müssen heute noch nach Paris zurück. Im Gepäck zwei Fahrräder. "Wir haben schon versucht, Plätze in einem Reisebus zu buchen. Unmöglich, alles ausgebucht", berichtet die junge Französin. "Wenn wir mit der Bahn nicht wegkommen, versuchen wir, ob wir noch einen Mietwagen bekommen."

Bahn-Streik in Berlin: Auch vom erneuten Ausstand der GDL ist die Berliner S-Bahn betroffen.

Der Streik dauert noch bis Mittwoch, 2 Uhr.

Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) wird nicht gestreikt. U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse fahren regulär.

Welche S-Bahnen sind vom Streik betroffen? Alle Informationen zum Streik der GDL in Berlin und zum Ersatzfahrplan der Berliner S-Bahn finden Sie hier.

Berlin. Zuerst hatte es nur den Güterverkehr getroffen. Seit 2 Uhr in der Nacht zum Montag haben die Lokführer und Lokführerinnen der Gewerkschaft GDL nun auch im Personenverkehr die Arbeit nieder gelegt. Der GDL-Streik hat auch Auswirkungen auf den Verkehr in Berlin. Die Morgenpost berichtet im Newsblog.

S-Bahn Berlin: So fahren die Züge beim Streik

Foto: S-Bahn Berlin

12.08 Uhr: Im bundesweiten Bahn- und auch im Regionalverkehr kommt es zu massiven Zugausfällen, auch die Berliner S-Bahn ist als DB-Tochter vom Streik betroffen. Die Züge der Berliner S-Bahn-Netz Berlin fahren laut Stand von Montag, 23.08.2021, 12 Uhr, aktuell wie folgt:

S1: Potsdam Hbf <> Oranienburg (im 20-Minuten-Takt)

S2: Blankenfelde <> Lichtenrade sowie Lichtenrade <> Bernau (im 20-Minuten-Takt)

S25: Teltow Stadt <> Hennigsdorf (im 20-Minuten-Takt)

S26: verkehrt nicht

S3: Erkner <> Ostbahnhof (im 20-Minuten-Takt)

S41/S42: verkehren nicht

S45: verkehrt nicht

S46: Königs Wusterhausen <> Schöneberg (im 20-Minuten-Takt)

S47: verkehrt nicht

S5: Strausberg Nord <> Charlottenburg (im 20-Minuten-Takt)

S7: Ahrensfelde <> Friedrichstraße (im 20-Minuten-Takt)

S75: verkehrt nicht

S8: Schönhauser Allee <> Birkenwerder (im 40-Minuten-Takt)

S85: Pankow <> Schöneweide (<> Flughafen BER T 1-2 als S9), (im 20-Minuten-Takt)

S9: Flughafen BER T1-2 <> Schöneweide (<> nach/ von Pankow als S85), (im 20-Minuten-Takt)

Streik der GDL-Lokführer: Fährt mein Zug? Aktuelle Infos auf den Seiten der Anbieter

Verkehr in Berlin: Straße wesentlich voller als sonst

9.20 Uhr: Auf den Straßen macht sich der Streik heute bemerkbar. "Es ist wesentlich voller als sonst", sagte ein Vertreter der Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ). Auf den Autobahnen hätten die Staus etwa eine Dreiviertelstunde früher begonnen als normal üblich, schon vor 7 Uhr wurden erste Zufahrten gesperrt. "Aber auch innerhalb der Stadt gibt es einen wesentlich erhöhten Staubereich, vor allem da, wo zusätzlich Baustellen sind", sagte er. Neben dem Streik dürfte dieses Mal auch das Wetter eine Rolle spielen und mehr Menschen dazu verleitet haben, auf das Auto statt das Fahrrad umzusteigen. Insgesamt müsse man an vielen Ecken in der Stadt heute Morgen langsamer fahren, hieß es von der VIZ.

Volle Bahnsteige in Spandau

8.49 Uhr: Der Bahnsteig der U7 in Richtung Rudow ist voll und füllt sich in regelmäßigen Abständen weiter. Die ODEG bleibt während des Streiks die wichtigste Verbindung der Spandauer in die Stadt.

Voller Bahnsteig am Montagmorgen

Foto: Dennis Meischen

S-Bahnen voll, aber nicht überfüllt

8.48 Uhr: Auch bei den Zügen zeigt sich: Es ist mehr los, als zuletzt üblich, zumeist reichen die Kapazitäten aber. Die S-Bahnen sind laut Deutscher Bahn voll, aber nicht überfüllt. Pendler aus dem westlichen Umland berichten, dass die noch fahrenden Züge der Odeg zum Teil sehr voll gewesen seien, insbesondere nach dem Zustieg in Spandau. Weiter in der Stadt hätte sich die Lage aber wieder etwas entspannt, erzählt ein Pendler.

Ersatzfahrpläne laufen stabil an

8.40 Uhr: In Berlin und Brandenburg sind die Ersatzfahrpläne laut einem Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen erneut stabil angelaufen. Insgesamt sei die Lage vergleichbar wie beim vergangenen Streik, sagte der Sprecher, an den Bahnhöfen sei es wieder weitgehend ruhig. Die östlichen Bundesländer bilden der Bahn zufolge aber auch dieses Mal einen Streikschwerpunkt. Nicht betroffen war in Berlin am Morgen die Infrastruktur der Deutschen Bahn. Für den Bereich hatte die GDL ebenfalls Arbeitsniederlegungen angekündigt. Die Stellwerke in Berlin seien bislang alle besetzt, so der Sprecher.

Erneut sind die nicht bestreikten Linien der Odeg, RE2 und RE4, in die Berliner Innenstadt voll.

Foto: Dennis Meischen

Im Regionalverkehr werde für einige Linien ein Ersatzverkehr mit Bussen oder Zügen angeboten, für die Linien FEX, RB10/14, RB13, RB20, RB21, RB22, RB31, RB49, RB55 und RE/RB66 gebe es diesen Ersatzfahrplan nicht, teilte die Bahn mit. Schon seit Samstagnachmittag bestreikt die Gewerkschaft den Güterverkehr. Nicht bestreikt werden Konkurrenten der Deutschen Bahn. Allerdings sind auch bei ihnen Einschränkungen in Folge der Streiks möglich.

Bundesweit hat die Deutsche Bahn 75 Prozent ihrer Fernzüge gestrichen und rechnet auch im Regionalverkehr mit zahlreichen Ausfällen und Verspätungen. Am Freitag hatte die GDL angekündigt, den Fern- und Regionalverkehr ab Montag, 2.00 Uhr, für 48 Stunden bundesweit zu bestreiken.

Die GDL-Mitglieder streiken für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Unter anderem verlangen sie eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Die Bahn bot am Sonntag an, zusätzlich über eine Corona-Prämie für die Beschäftigten zu verhandeln. Die Lohnerhöhung will sie nach den Corona-Verlusten über eine längere Zeit strecken. Dahinter schwelt in der Belegschaft ein Streit zwischen GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG darum, wer letztlich die Tarifverträge mit dem Unternehmen maßgeblich aushandelt.