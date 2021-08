Berlin: IG Metall droht Siemens Energy mit unbefristetem Streik

Berliner Siemens-Beschäftigte zogen am Montag in die City West, um gegen den Abbau von 750 Arbeitsplätzen zu demonstrieren.

Berlin. Knapp zwei Minuten lang ertönte in der Augsburger Straße in Charlottenburg der Klang von Pfeifen, Trommeln und Rasseln. Eine lautstarke Geste der Unterstützung sollte das sein für die Unterhändler der Arbeitnehmerseite, die sich am Montagmittag zur Einigungsstelle mit einem Richter und Vertretern von Siemens Energy im Dorint Hotel trafen. Das Unternehmen will allein am Gasturbinenwerk in Moabit rund 750 Stellen streichen.

Für die lange Geschichte der Verhandlungen zwischen Siemens-Vorständen und Belegschaft ist die Einberufung der Einigungsstelle dabei ohne Präzedenzfall, weshalb die Gewerkschaft IG Metall auch zu einer Kundgebung vor dem Gebäude aufgerufen hatte. „Wir lehnen die Einigungsstelle ab und fordern, dass der Vorstand wieder direkt mit den Betriebsräten von Siemens Energy an den Verhandlungstisch zurückkehrt“, machte Jan Otto, der Erste Bevollmächtigte IG Metall Berlin, während der Protestaktion klar.

Oder wie es die Zweite Bevollmächtigte Regina Katerndahl ausdrückte: „Wir wollen nicht, dass jemand, der etwas von Recht versteht, über die Zukunft der Beschäftigten entscheidet, sondern jemand, der auch etwas von Gasturbinen versteht.“ Nach Angaben der Berliner Polizei waren am Montagmorgen 1000 angemeldete Demonstranten vom Werk in der Huttenstraße zum U-Bahnhof Turmstraße und dann vom Hardenbergplatz zum „Dorint Hotel“ in der Augsburger Straße gezogen.

Zu den Teilnehmern gehörten auch Solidaritäts-Abgeordnete der Belegschaften etwa der Siemens-Schaltwerke, des Mercedes-Benz-Werks, des Siemens-Energy-Werks an der Nonnendammallee in Spandau und von Daimler. Protestplakate wie „Wir kämpfen wie die Bären!“ wurden geschwungen. Ein junger Demonstrant sprach davon, dass das Berliner Großunternehmen mit vermehrten Stellenstreichungen und Verlegungen in Billiglohnländer die „Zukunft vieler Menschen verbaue“.

Siemens Energy beschäftigt in Berlin rund 4800 Mitarbeiter

Zuletzt beschäftigte Siemens Energy, das sich erst 2020 von Siemens abgespalten hatte, in Berlin rund 4800 Mitarbeiter. Das Unternehmen hatte im Juni angekündigt, weltweit 7800 Stellen streichen zu wollen, rund 3500 davon in Deutschland. Mit dem Abbau reagiert Siemens Energy nach eigenen Angaben auch auf den Wandel im Energiemarkt hin zu erneuerbaren Energien.

Ein Argument, das Gewerkschafter Otto so aber nicht gelten lassen will: „Wir haben dem Vorstand viele konstruktive Vorschläge gemacht, wie er die gleichen Einsparungen ohne Stellenabbau hinbekommen kann.“ Sollte das Ergebnis der Verhandlung daher weiterhin lauten, dass der Standort Gasturbinenwerk nicht zukunftsfähig sei, bliebe der IG Metall nur noch, die Sozialpartnerschaft zu lösen und in unbefristeten Streik zu treten, so Otto.