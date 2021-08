Demo am Kanzleramt für Aufnahme afghanischer Flüchtlinge

Demonstranten unterstützen afghanische Flüchtlinge am Sonntag am Kanzleramt in Berlin.

Berlin. Im strömenden Regen hat vor dem Berliner Kanzleramt eine Kundgebung für die Aufnahme bedrohter Menschen aus Afghanistan begonnen. Redner forderten unter anderem ein schnelles Ausfliegen von Ortskräften der Bundeswehr, Menschenrechtsaktivisten, Frauenrechtlerinnen, Wissenschaftlerinnen und Sportlerinnen.

Aufgerufen zur Kundgebung hatte ein breites Bündnis von Hilfsorganisationen, darunter Seebrücke, Pro Asyl und der Flüchtlingsrat Berlin. Die Polizei sprach zu Beginn von 200 Teilnehmenden, weitere könnten dazukommen. Die Veranstalter gingen am frühen Nachmittag von rund 1000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus. Eine Demonstration sollte am Nachmittag in Richtung Auswärtiges Amt führen.

Das Motto lautet: „Afghanistan: Verantwortung übernehmen - Aufnahme jetzt!“ Gefordert wird, dass neben Ortskräften auch Menschen ausgeflogen werden, die aufgrund ihres gesellschaftlichen Engagements von den Taliban bedroht werden, sagte der „Seebrücke“-Sprecher. Auch sollen alle Afghanen in Deutschland Flüchtlingsschutz bekommen, hieß es in dem Aufruf.

"Rettet Afghanistan": Demonstranten haben Pappschilder gebastelt.

Foto: John MACDOUGALL / AFP

Bereits am Dienstag hatten laut Polizei etwa 2100 Menschen in Berlin für eine Luftbrücke aus Afghanistan demonstriert. Auch in anderen Städten gingen Menschen auf die Straße. An diesem Wochenende wurde außerdem zu Protesten in Hamburg, Frankfurt, Hannover und Kiel aufgerufen.

Nach der Machtübernahme durch die militant-islamistischen Taliban hat sich die Lage in Afghanistan dramatisch zugespitzt. Am Flughafen der Hauptstadt Kabul hoffen immer noch viele Menschen auf eine Gelegenheit, sich mit Flügen in Sicherheit zu bringen.

Die Lage in Afghanistan - mehr zum Thema:

Umfrage: Mehrheit in Deutschland für Aufnahme verfolgter Afghanen

Fast zwei Drittel der Bundesbürger sind nach einer Online-Umfrage dafür, bedrohten Menschen aus Afghanistan Schutz in Deutschland zu gewähren. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sprachen sich 63 Prozent der rund 1000 Befragten dafür aus, dass die Bundesregierung Verfolgten helfen sollte. Gefragt wurde hier zum Beispiel nach Frauen und politisch Verfolgten. 37 Prozent der Interviewten votierten dabei mit "Ja", 26 Prozent mit "Eher ja".

27 Prozent waren gegen die Aufnahme von Menschen aus Afghanistan. 14 Prozent antworteten auf diese Frage mit "Nein", 13 Prozent mit "Eher Nein". In Auftrag gegeben hat die Umfrage die Hilfsorganisation Seebrücke. Die Ergebnisse sind nach Angaben von YouGov repräsentativ für Bundesbürger ab 18 Jahren. Die Befragung lief am vergangenen Donnerstag und Freitag.

Danach lehnten 64 Prozent der Befragten Abschiebungen Verfolgter oder Gefährdeter nach Afghanistan ab. Diese wären rechtlich aber ohnehin nicht zulässig. Zuletzt wurden nach Regierungsangaben noch männliche Straftäter oder Terrorgefährder abgeschoben, inzwischen sind Abschiebungen dorthin ganz ausgesetzt. 84 Prozent glaubten, dass afghanischen Bürgern nach der Machtübernahme der Taliban aufgrund von politischen Ansichten, Geschlecht, sexueller Orientierung oder religiöser Zugehörigkeit Verfolgung droht.

Weitere Ortskräfte aus Afghanistan in Brandenburg angekommen

In Brandenburg sind unterdessen am Sonntag 57 weitere Ortskräfte mit Angehörigen aus Afghanistan angekommen. Darunter seien 20 Kinder und Jugendliche, sagte Ministeriumssprecher Martin Burmeister. Sie wurden nach Ministeriumsangaben wie zuvor schon 67 Menschen in der Erstaufnahme in Doberlug-Kirchhain im Landkreis Elbe-Elster untergebracht. Am Sonntagabend würden weitere 57 Menschen aus Afghanistan erwartet. Damit wären dann insgesamt 181 Menschen im Rahmen der Rettungsaktion der Bundeswehr aus Afghanistan nach Brandenburg gekommen. In den kommenden Tagen soll sich entscheiden, in welche Bundesländer sie kommen.

Lesen Sie auch: