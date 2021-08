Union Berlin mit Kupio-Elan nach Hoffenheim

Berlin. Der 1. FC Union Berlin will mit dem Elan des 4:0 Play-off-Hinspielsieges zur Europa Conference League bei Kuopio PS nun auch im ersten Bundesliga-Auswärtsspiel punkten. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Bayer Leverkusen treten die Köpenicker heute (15.30 Uhr/DAZN) bei der TSG Hoffenheim an. Dort kann Trainer Urs Fischer auf alle Spieler bauen, die in Finnland dabei waren. Vor dem Gegner haben die Berliner Respekt. Immerhin ist die TSG saisonübergreifend seit neun Spielen ungeschlagen. "Da kommt eine schwere Aufgabe auf uns zu", sagte Fischer. Der Gegner bringe alles mit: spielerische Qualität, Geschwindigkeit, Robustheit und Kompaktheit.

© dpa-infocom, dpa:210821-99-920159/3