Konzert: Woodkit live in Berlin 2021 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Der französische Musiker Woodkid spielt am 11. Oktober in Berlin.

Max-Schmeling-Halle Woodkit live in Berlin 2021 – Was Fans wissen müssen

Der französische Musiker Woodkid geht mit neuer Musik auf Hallentour und kommt am 11. Oktober 2021 für ein Konzert nach Berlin. Hinter dem Bühnenalias Woodkid verbirgt sich das Multitalent Yoann Lemoine. Sein Debütalbum "The Golden Age" verkaufte sich weltweit mehr als 800.000 Mal. Als Regisseur drehte er unter anderem die Musikvideos zu den Liedern "Teenage Dream" von Katy Perry sowie "Back to December" von Taylor Swift. Für seinen Berlin-Auftritt hat Woodkid neue Songs aus seinem aktuellen Album "S16" sowie Klassiker wie "Run Boy Run" im Gepäck.

Corona: Ursprüngliche Termine mussten verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 23. Januar 2021 geplant worden. Weil dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 11. Oktober 2021.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Alle bereits gekauften Karten behalten dabei ihre Gültigkeit!"

Wo wird Woodkit auftreten?

Das Konzert finden in der Max-Schmeling-Halle (Am Falkplatz 1, 10437 Berlin) statt.

Gibt es noch Karten?

Ja, für das Berlin-Konzert von Woodkit sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 42 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Montag (11. Oktober 2022) um 18.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Setlist - Welche Songs wird Woodkit spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Max-Schmeling-Halle davon abweichen, aber diese Songs spielte Woodkit im Juli 2021 in Athen:

Intro Iron Pale Yellow Enemy Reactor Brooklyn I Love You Horizons Into Battlegrounds So Handsome Hello The Golden Age In Your Likeness On Then and Now Highway 27 Minus Sixty One

Zugabe:

Goliath Run Boy Run In Your Likeness

Wie komme ich hin?

Die Max-Schmeling-Halle liegt in Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow in unmittelbarer Nähe zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und dem Mauerpark. Der Haupteingang befindet sich in der Verlängerung der Gaudystraße vor dem Falkplatz. Da es kaum Parkplätze in der Nähe gibt, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die am nächsten gelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2), und der S-Bahnhof Schönhauser Allee (S41, S42, S8, S85). Außerdem sind die Tramstationen Milastraße (M1) und Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark (M10) jeweils etwa 600 Meter entfernt.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Max-Schmeling-Halle?

Die Max-Schmeling-Halle hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Max-Schmeling-Halle

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Ist die Max-Schmeling-Halle barrierefrei?

Ja, ist sie. In der Max-Schmeling-Halle stehen Plätze für Rollstuhlfahrer und deren Begleiter zur Verfügung. Die Wege zu den Plätzen, zu den Gastronomieständen und zu den entsprechend ausgestatteten sanitären Einrichtungen sind barrierefrei konzipiert. Je nach Veranstaltungssituation besteht die Möglichkeit, Parkplätze zu reservieren.

Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Max-Schmeling-Halle finden Sie unter max-schmeling-halle.de.

Woodkit live in der Max-Schmeling-Halle, Montag, 11. Oktober 2021, Einlass 18.00 Uhr; Konzertbeginn 20.00 Uhr; Am Falkplatz 1, 10437 Berlin