Konzert: Erasure live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Erasure kommt am 20. Mai 2022 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: Erasure spielen am 20. Mai 2022 in Berlin

Velodrom Erasure live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Corona: Tanzverbot in Berlin gekippt

Corona: Tanzverbot in Berlin gekippt

Erasure sind zurück: Nach ihrer restlos ausverkauften Tournee 2018 kommt die Band für fünf fulminante Arenashows zurück nach Deutschland und wird am 20. Mai 2022 in Berlin auftreten. Im Gepäck hat das legendäre britische Synth-Pop-Duo Songs aus ihrem achtzehntem Studioalbum „The Neon“ und eine Auswahl ihrer größten Hits.

Sie gelten als eines der weltweit erfolgreichsten Pop-Duos und sind bekannt für ihre außergewöhnlichen und spektakulären Live-Shows: Vince Clark und Andy Bell begeistern ihre Fans seit mehr als 35 Jahren. Mit "The Neon" begeben sich die Ikonen der elektronischen Popmusik bewusst zurück zu ihren Anfängen.

Corona: Ursprüngliche Termine mussten verschoben werden

Das Berlin-Konzert war für den 22. Oktober 2021 geplant, musste aber auf den 22. Mai 2022 in das Velodrom verschoben werden. Der Veranstalter wandte sich mit einem Statement an die Fans: "Aufgrund der aktuellen globalen, pandemischen Lage und der damit verbundenen mangelnden Planungsgrundlage für den Herbst, sehen sich leider auch Erasure gezwungen ihre Tournee zu verschieben."

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig."

Wo wird Erasure auftreten?

Achtung: Das Konzert wurde vom ursprünglichen Veranstaltungsort (Max-Schmeling-Halle) in das Velodrom (Paul-Heyse-Straße 26 am S-Bhf. Landsberger Allee, 10407 Berlin) verschoben.

Gibt es noch Karten?

Ja, für das Berlin-Konzert von Erasure sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 52,00 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (20. Mai 2022) um 18.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Erasure

Foto: picture-alliance / / picture-alliance //picture alliance

Gibt es ein Hygienekonzept im Velodrom?

Das Velodrom hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept im Velodrom

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zum UFO/Velodrom?

Das Velodrom im Prenzlauer Berg liegt aus dem Gelände des Europasportpark Berlin und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Es besteht ein direkter Zugang zum anliegenden S-Bahnhof Landsberger Allee. Der S-Bahnhof wird von den Ringbahnlinien S41 und S42 , der Linien S8 sowie der S85 bedient. Das Velodrom hat keine eigenen Besucherparkplätze. Für Autofahrer bietet sich "Park and Ride" an. Das kostenpflichtige Parkhaus Am Alexanderplatz ist durchgehend geöffnet und hat eine direkte Anbindung mit der Tram (M5 / M6 bis Haltestation Landsberger Allee) zum Velodrom.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es im Velodrom begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 2 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle sind außerdem unter anderem Waffen jeder Art, sperrige und gefährliche Gegenstände Glasflaschen, Notebooks, Tablets, Stative, Selfie-Sticks, Audio- und Videorekorder, Kameras und Laserpointer nicht gestattet.

Hier finden Sie die detaillierte Hinweise zum Einlass in das Velodrom.

Erasure live im Velodrom, Freitag, 20. Mai 2022, Einlass 18.00 Uhr; Konzertbeginn 20.00 Uhr; Paul-Heyse-Straße 26 am S-Bhf. Landsberger Allee, 10407 Berlin