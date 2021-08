Scooter live in Berlin 2022 - Was Fans wissen müssen

Deutschlands erfolgreichste Techno-Band Scooter gehen im Sommer auf "God Save the Rave"-Tour und kommen für ein Open-Air-Konzert nach Berlin. Die Scooter Open Airs versprechen lauter und spektakulärer als je zuvor zu werden. Unter freiem Himmel wird die Band Songs aus ihrem aktuellen Studioalbum "God Save the Rave" und eine Auswahl der bekanntesten Scooter-Klassiker spielen. Für den Berlin-Auftritt hat H.P. Baxxter und seine Band Hits im Gepäck wie "Move Your Ass!", "How Much Is the Fish", "Nessaja", "Maria (I Like It Loud)" und "Hyper Hyper"

Corona: Ursprüngliche Termine mussten verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 21. August 2020 geplant und zwischenzeitlich auf den 13. August 2021 verschoben worden. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 20. August 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Die Tickets behalten Ihre Gültigkeit!"

Wo wird Scooter in Berlin auftreten?

Das Konzert findet in der Zitadelle Berlin (Am Juliusturm 64, 13599 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (20. August 2022) um 18.30 Uhr. Gegen 20.30 Uhr beginnt das Konzert.

Gibt es noch Tickets für das Konzert in Berlin?

Ja, für das Berlin-Konzert von Scooter in der Zitadelle Spandau sind noch Karten erhältlich. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 55,35 Euro zzgl. Gebühren).

H.P. Baxxter beim Lollapalooza Festival 2019

Foto: Christoph Soeder / dpa

Welche Songs wird Scooter in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Zitadelle Spandau davon abweichen, aber diese Songs spielten Scooter 2021 in Tallinn, Estland:

Futurum Est Nostrum God Save the Rave Bora! Bora! Bora! My Gabber Paul Is Dead FCK 2020 We Love Hardcore Anastasia / These Days Fire How Much Is the Fish? Never Stop the Show Weekend! Fuck the Millennium / Call Me Mañana Ramp! (The Logical Song) J'adore Hardcore / Jumping All Over the World

Zugabe:

Which Light Switch Is Which? Maria (I Like It Loud) Endless Summer / Hyper Hyper / Move Your Ass! (Remix)

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch Zitadelle Spandau?

Die Zitadelle Spandau hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Zitadelle Spandau.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Zitadelle Spandau.

Scooter live in Berlin 2022, Samstag, 20. August 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn 20.30 Uhr, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin