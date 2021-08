Deutscher Filmpreis: Nominierungen werden veröffentlicht

Berlin. Rund sechs Wochen vor Verleihung des Deutschen Filmpreises werden die Nominierungen bekanntgegeben. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Schauspieler Ulrich Matthes stellen die Liste am Donnerstag (11.00 Uhr) in Berlin vor. Matthes ist Präsident der Deutschen Filmakademie, deren Mitglieder über viele Preisträger abstimmen. Der Filmpreis soll am 1. Oktober auf dem Berliner Messegelände verliehen werden. Er gilt als wichtigste nationale Auszeichnung in der Branche.

