Freundlicheres Wetter zum Wochenende

Berlin/Potsdam. Zum Wochenende wird es etwas wärmer und freundlicher in Berlin und Brandenburg. Der Donnerstag starte aber vor allem im Norden Brandenburgs noch teils mit Regen bei Temperaturen von 20 bis 23 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auch am Freitag kann es demnach zunächst noch Regen geben, ab dem Nachmittag werde es aber zunehmend trockener. Auch die Wolken lockern laut DWD-Meteorologen in der zweiten Tageshälfte auf. Die Temperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad. Für den Samstag wird ein Wechsel aus Sonne und Wolken erwartet. Es bleibe bei Temperaturen zwischen 21 und 26 Grad meist trocken.

