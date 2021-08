Corona-Lage in Berlin: Rund 500 neue Infektionen

Berlin. In Berlin haben sich erneut Hunderte Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am frühen Donnerstagmorgen 510 neue Ansteckungen - am Vortag waren es 553 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt demnach weiterhin bei 69,2. Die Zahl gibt an, wie viele neue Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gemeldet werden.

Seit Beginn der Pandemie vor anderthalb Jahren haben sich damit in Berlin laut RKI 188.191 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert, der Großteil davon gilt als genesen. Bisher sind 3588 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Ansteckung gestorben, damit ist ein weiterer Todesfall hinzugekommen.

