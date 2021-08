Polizei setzte Elektroschocker erst in sechs Fällen ein

Berliner Polizisten haben seit Februar 2017 bislang in sechs Fällen Elektroschocker benutzt. Das geht aus Antworten des Senats auf parlamentarische Anfragen hervor. Seit Mai 2019 wurden die Elektroschock-Pistolen drei Mal eingesetzt: 2019 bei einem Selbsttötungsversuch mit einem Messer und 2021 bei zwei aggressiven Verdächtigen mit Messern. Sieben Mal drohten die Polizisten nur, den Taser abzufeuern und beruhigten so die Lage.

Aus den sogenannten Distanz-Elektorimpulsgeräten werden Pfeile verschossen, durch die über dünne Drähte Strom mit etwa 50.000 Volt in den Körper des Getroffenen fließt. Der Angegriffene kann sich wegen des Elektroschocks kurzzeitig nicht bewegen.

Der Grund für die überschaubare Zahl an Fällen: Die Taser gehören nicht zur Regelausstattung der Beamten, sondern werden im Rahmen eines Testlaufs in nur zwei Abschnitten sowie in der Brennpunkt- und Präsenzeinheit der Direktion 5 erprobt. Der im Februar 2017 gestartete Testlauf hätte im Februar dieses Jahres enden, der Probebetrieb dann evaluiert werden sollen. Bei einem positiven Ergebnis, so der ursprüngliche Plan, hätte der Einsatz des Tasers ausgedehnt werden sollen. Doch die Innenverwaltung entschied, den Probebetrieb bis Ende 2021 zu verlängern. Ein Sprecher der Behörde begründete dies damit, dass man für eine aussagekräftige Bewertung eine validere Zahlenbasis brauche.

Rechtliche Voraussetzungen so hoch wie für Schusswaffen

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hält das für vorgeschoben. „Es war vor der Verlängerung und genau genommen bereits zu Beginn des Probelaufs klar, dass es unter diesen Voraussetzungen kaum Einsätze und somit valide Daten geben wird“, sagte der Berliner GdP-Chef Norbert Cioma. Rot-Rot-Grün habe sich jahrelang „vor der Verantwortung gedrückt“ und diese auf die Polizisten abgewälzt.

Der Grund für den Ärger der GdP: Der Taser gilt in Berlin nicht als sogenanntes Hilfsmittel der körperlichen Gewalt. Die rechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz sind genauso hoch wie bei einer Schusswaffe. Polizistinnen und Polizisten dürfen ihn daher nur in Ausnahmefällen anwenden, etwa in Notwehrsituationen oder zur Verhinderung eines Suizides.

Die GdP fordert daher, die Anforderungen für einen Einsatz des Tasers herunterzusetzen und ihn als Hilfsmittel der körperlichern Gewalt einzustufen. Dann könnten Beamten die Geräte auch häufiger in brenzligen Situationen anwenden. Auf die nötige Gesetzesänderung konnte sich Rot-Rot-Grün aber nicht verständigen. Der Fraktionschef der CDU, Burkard Dregger, bezeichnete den Taser als „wichtiges Einsatzmittel“. Der Gebrauch müsse durch eine Gesetzesänderung erleichtert werden. „Der Widerstand von Rot-Rot-Grün ist rational nicht zu erklären“, so Dregger.