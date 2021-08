Berlin-Brandenburg: Preise für Bauland klaffen auseinander

In Berlin sinkt die Zahl der Baulandverkäufe, in Brandenburg steigt sie dagegen. Das hat Auswirkungen auf das Preisniveau.

Zwei Arbeiter auf der Baustelle des Havel Quartiers in Potsdam. Die Landeshauptstadt hat mit 463 Euro je Quadratmeter die höchsten Baulandpreise in Brandenburg.

Berlin/Potsdam. Zuzügler in die Hauptstadtregion werden sich darauf einstellen müssen, Wohnraum vor allem im Brandenburger Umland zu finden, während speziell innerhalb des Berliner S-Bahnringes kaum noch etwas geht. Das zumindest legen die am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg nahe.

Im Jahr 2020 wurden demnach in Berlin lediglich 776 Verkäufe von unbebautem Bauland erfasst. In Brandenburg waren es dagegen 6039 Verkäufe. Damit gingen die Verkaufsfälle in Berlin im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent zurück. In Brandenburg stieg die Anzahl um 0,8 Prozent geringfügig an, teilt das Amt weiter mit.

Deutlich wird der enorme Unterschied auch in den Quadratmeterzahlen; In Berlin wechselte nach Angaben der Statistiker etwa 983.000 Quadratmeter Bauland für rund 851 Millionen Euro den Eigentümer. In Brandenburg wurden 15 Millionen Quadratmeter für rund 1,4 Milliarden Euro verkauft. Im Durchschnitt kostete ein Quadratmeter unbebautes Bauland in Berlin 866 Euro, während in Brandenburg 94 Euro gezahlt werden mussten.

28 Prozent aller Berliner Verkäufe in Marzahn-Hellerdorf

Allein der Blick auf die Preise zeigt sowohl in den Berliner Bezirken als auch im Brandenburger Umland, wo das Bauland besonders knapp und begehrt ist: In Berlin wurden den Statistikern zufolge knapp 28 Prozent aller Verkäufe und damit wie im Jahr zuvor die meisten Fälle in Marzahn-Hellersdorf registriert. Der zweitgrößte Anteil ergab sich mit knapp 14 Prozent im Bezirk Pankow.

Die wenigsten Fälle, aber die höchsten durchschnittlichen Kaufwerte entfielen auf Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg, gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf. Der höchste durchschnittliche Kaufwert betrug 6480 Euro je Quadratmeter in Friedrichhain-Kreuzberg. Mit im Schnitt 400 Euro je Quadratmeter wurde der geringste Kaufwert in Treptow-Köpenick erfasst.

In Brandenburg wurden die meisten Verkäufe im Landkreis Teltow-Fläming mit knapp elf Prozent sowie im Kreis Potsdam-Mittelmark und Havelland mit rund zehn Prozent registriert. Die wenigsten Verkäufe wurden in der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) erfasst. Der durchschnittliche Kaufwert reichte von 14 Euro je Quadratmeter im Landkreis Elbe-Elster bis zu 463 Euro je Quadratmeter in der Landeshauptstadt Potsdam.

Bauflächen in der Innenstadt: Hohe Nachfrage, wenig Angebote

Die Zahlen des Amtes für Statistik decken sich mit denen des Gutachterausschusses für Immobilienwerte in Berlin, der im August seinen Immobilienmarktbericht 2020/2021 vorgelegt hat. Der Bericht basiert auf den Daten aller in Berlin notariell beurkundeten Immobilienverkäufe – also nicht nur denen von Bauland.

Im Jahr 2020 verzeichnete der Berliner Immobilienmarkt demnach weitere Umsatzrückgänge. Die Anzahl der Kauffälle ging auf 24.242 (minus zehn Prozent) Kauffälle zurück. Erstmals seit drei Jahren ging nunmehr auch der Geldumsatz mit rund 18,7 Milliarden Euro (minus 14 Prozent) deutlich zurück. Die Gesamtfläche der veräußerten Grundstücke sank auf 694,8 Hektar (minus elf Prozent).

„Die attraktiven innerstädtischen Lagen sind weiterhin stark gefragt, wenn Eigentumsmaßnahmen realisiert werden können“, schreiben die Gutachter in ihrem Bericht. Der noch immer hohen Nachfrage nach Bauland für den Geschosswohnungsbau in Berlin stehe jedoch ein zu geringes Flächenangebot gegenüber.

„Lang andauernde Genehmigungsverfahren, fehlende Baulandausweisungen, weitere Ausweisungen von Milieuschutzgebieten, die kontroversen Diskussionen um die Auswirkungen des Mietendeckels sowie nicht zuletzt die Corona-Pandemie“ hätten jedoch nach Einschätzung des Gutachterausschusses zu einer spürbaren Zurückhaltung auf diesem Teilmarkt geführt.

Gutachterausschuss: Höchster Bodenrichtwert in der Torstraße

Der bisherige Markttrend stetig steigender Preise habe sich daher im Jahr 2020 nach den Erkenntnissen des Gutachterausschusses nicht mehr fortgesetzt. Die Zurückhaltung auf Verkäufer- und Erwerberseite hat neben einem Rückgang der Kauffallzahlen auch zu einer „Seitwärtsbewegung der Kaufpreise“ dieses Teilmarktes geführt.

Die Bodenrichtwerte für Flächen des Geschosswohnungsbaus blieben somit zum Stichtag 1. Januar 2021 auf dem Niveau des Vorjahres. Der Bodenrichtwert für den Bereich zwischen Torstraße und Oranienburger Straße, eine der Spitzenlagen Berlins, beträgt demnach 9000 Euro je Quadratmeter Grundstücksfläche. Der Gutachterausschuss erwartet, dass sich auch im Jahr 2021 kaum noch Preissteigerungen ergeben dürften.

Bauland für Ein- und Zweifamilienhäuser deutlich teurer

Die Bodenrichtwerte für Bauland zur Errichtung von Ein- und Zweifamilienhäusern sind dagegen deutlich angehoben worden: in den unteren Bodenrichtwertniveaus um 20 Prozent und in den höherpreisigen Bodenrichtwertniveaus bis 2000 Euro je Quadratmeter um zehn Prozent. Stärkere Anhebungen von 15 Prozent bis 20 Prozent waren vornehmlich in den Bezirken Neukölln, Treptow-Köpenick, Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg zu beobachten. Ab einem Bodenrichtwertniveau von 2000 Euro bleiben die Bodenrichtwerte im Vergleich zum Vorjahr dagegen unverändert.