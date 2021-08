Linke-Fraktion: Landesaufnahme-Programm für 500 Flüchtlinge

Potsdam. Die Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag fordert angesichts der dramatischen Lage in Afghanistan ein Landesaufnahmeprogramm für mindestens 500 Flüchtlinge. "Das muss für die Ortskräfte der Bundeswehr gelten, aber genauso für die Helfer der Nichtregierungsorganisationen", sagte Linke-Fraktionschef Sebastian Walter am Dienstag. Zudem müsse die Landesregierung Druck auf die Bundesregierung ausüben, damit die verzweifelten Menschen in Deutschland Aufnahme fänden, forderte Walter. Die Linke-Fraktion will in der kommenden Woche im Landtag entsprechende Anträge einbringen.

"Menschen versuchen, sich auf dem Flughafen in Kabul an Flugzeuge zu klammern und sterben", mahnte Walter. "Die Bundesregierung rettet Menschen nicht, weil sie keine Deutschen sind - Menschen sterben, weil sie keine Deutschen sind." Walter verwies auf das Recht auf Asyl, das im Grundgesetz verbrieft sei. "Wir haben Platz in Brandenburg, für Menschen, die fliehen vor Tod und Verfolgung."

