Senat will afghanische Flüchtlinge unkompliziert aufnehmen

Berlin. Nach der Machtübernahme der Taliban versucht die Bundesregierung, die deutschen Staatsbürger und afghanische Ortskräfte für deutsche Organisationen aus Afghanistan herauszubringen. Regierungssprecher Steffen Seibert sprach am Montag in Berlin von „bitteren Entwicklungen“ am Hindukusch. Das Auswärtige Amt ging davon aus, dass sich eine hohe zweistellige Zahl an Deutschen noch im Land aufhält. Hinzu kommen den Einschätzungen zufolge mehrere Tausend afghanische Ortskräfte, die noch nicht in Sicherheit gebracht worden sind. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte in einer internen Parteisitzung, inklusive der Angehörigen müssten bis zu 10.000 Menschen nach Deutschland in Sicherheit gebracht werden.

Regierungssprecher Seibert erklärte, „als Bundesregierung haben wir in diesen Stunden klare Aufgaben und auf die sind wir konzentriert“. Das heiße, die deutschen Mitarbeiter der Botschaft sowie der in Afghanistan tätigen Organisationen außer Landes und in Sicherheit zu bringen, außerdem, „so viele der unseren Schutz suchenden afghanischen Ortskräfte wie möglich“ und mit ihnen Menschen, mit denen Deutschland in Afghanistan eng zusammengearbeitet habe etwa in der Demokratieförderung, in Menschenrechts- oder Bildungsprojekten.

Lesen Sie auch: Afghanen in Berlin voller Sorge

Beschleunigtes Asylverfahren für Ortskräfte

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) räumte Fehler ein. „Es gibt nichts zu beschönigen: Wir alle – die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft – wir haben die Lage falsch eingeschätzt“, sagte der Politiker am Montag. Deutschland werde nichts unversucht lassen, so viele Menschen wie möglich aus der katastrophalen Lage zu retten. Ein Bundeswehr-Flugzeug sollte noch im Laufe des Tages in Kabul eintreffen. Zwei weitere seien auf dem Weg in die Region, so Maas.

Zuvor hatte es massive Kritik an der Bundesregierung gegeben. Ihr wird vorgeworfen, den schnellen Vormarsch der Taliban unterschätzt und den Schutz afghanischer Ortskräfte zu schleppend vorangetrieben zu haben. Auch das Ausfliegen deutscher Staatsbürger begann erst, nachdem die Taliban schon bis in den Präsidentenpalast in Kabul vorgerückt waren.

Am Flughafen der afghanischen Hauptstadt spielten sich dramatische Szenen ab: Tausende Menschen versuchten verzweifelt, einen Platz in einem Flugzeug zu finden, um Afghanistan zu verlassen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Hunderte in Panik zwischen stehenden Maschinen hin- und herliefen. US-Soldaten gaben Warnschüsse ab, um zu verhindern, dass Menschen die Landebahn blockierten. In sozialen Medien wurden Videos verbreitet, auf denen Menschen zu sehen waren, die sich am Fahrwerk eines bereits rollenden Militärflugzeugs festhielten.

Der Berliner Senat wird sich an diesem Dienstag mit den Folgen der Lage in Afghanistan für die Ankunft von Geflüchteten in Berlin befassen. Es wird damit gerechnet, dass nicht nur relativ schnell zusätzliche frühere Ortskräfte nach Deutschland und Berlin kommen werden, sondern mittelfristig auch viele andere afghanische Bürger, die sich vor den Taliban in Sicherheit bringen müssen – wie Helfer verschiedener westlicher Organisationen. Belastbare Zahlen gibt es noch nicht. „Wir warten auf eine Ansprache von höchster Stelle“, hieß es am Montag aus dem Haus von Integrationssenatorin Elke Breitenbach (Linke).

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten rechnet zunächst mit 60 Personen

Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) rechnet zunächst mit 60 Personen, die nach Berlin kommen könnten. Zuletzt hatte LAF-Präsident Alexander Straßmeir von rund 170 Afghanen gesprochen, die als frühere Unterstützer der Deutschen im Land als Teilnehmer von Resettlement-Programmen schnell durch das Asylverfahren gebracht werden sollten. Bisher seien auf diesem Weg 35 Familien mit 109 Personen in Berlin angekommen.

Ob diese Menschen wie andere Geflüchtete auch im Ankunftszentrum in Reinickendorf vorsprechen müssen, ist noch unklar. Eigentlich war man in Berlin davon ausgegangen, dass die Afghanen in der Verantwortung des Bundes aufgenommen werden. „Daher ist noch nicht mitgeteilt worden, ob die Unterbringung in Aufnahmeeinrichtungen erfolgen muss oder Gemeinschaftsunterkünfte genutzt werden können“, hieß es in Berlin. Geeignete Unterkünfte für diesen Zweck würden derzeit im LAF geprüft. Noch stünden derzeit rund 1250 Plätze zur Verfügung.

Senatorin Breitenbach betonte erneut die Bereitschaft der Stadt zu helfen. „Berlin war und ist auch jetzt bereit, Menschen in Not zu helfen und afghanische Ortskräfte sowie weitere vom Tod in Afghanistan bedrohte Menschen in Berlin aufzunehmen“, sagte sie. Humanitäre Hilfe zu leisten, sei jetzt ein Gebot der Stunde. „Dabei erwarten wir vom Bund wirksame Unterstützung, ein rasches Zugehen auf die Bundesländer und eine den dynamischen Umständen angemessene Kommunikation.“

Vereinte Nationen: Menschen nicht im Stich lassen

UN-Generalsekretär António Guterres rief die internationale Gemeinschaft auf, sich für den Schutz von Menschenrechten und Freiheiten einzusetzen. „Jetzt ist der Moment, zusammenzustehen“, sagte er bei einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats in New York. „Wir können die Menschen in Afghanistan nicht im Stich lassen.“ Er rief alle Länder auf, afghanische Flüchtlinge aufzunehmen. Auch müsse die Gemeinschaft sicherstellen, dass Afghanistan nie wieder ein Hort von Terroristen werde, betonte Guterres.