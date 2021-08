Fischer zu Afghanistan: Große Aufgaben nach Bundestagswahl

Frankurt (oder). Der ehemalige Außenminister Joschka Fischer sieht die neue Bundesregierung nach der Bundestagswahl mit Blick auf die Entwicklung in Afghanistan vor großen Aufgaben. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir unter Umständen eine größere Flüchtlingsbewegung aus Afghanistan raus haben werden", sagte der Grünen-Politiker am Montag in Frankfurt (Oder). Das werde sich dann sehr stark Richtung Europa orientieren - über Iran und die Türkei.

Für die kommende Bundesregierung, aber auch für die politischen Parteien werde das eine große Herausforderung sein, da "ein gewisses Verständnis aufzubringen", sagte Fischer bei einem gemeinsamen Termin mit der Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock. Sicherheitspolitisch habe die EU in dem Konflikt keine Einflussmöglichkeiten, schätzte er ein. Die Vorstellung, militärisch als Europäer etwas allein zu machen, halte er für "abenteuerlich".

"Wir haben schlicht und einfach die Fähigkeiten nicht", stellte der frühere Außenamtschef dazu fest. Insofern müsse die EU auf Diplomatie und Gespräche setzen - da gebe es einige Möglichkeiten. "Aber machen wir uns keine Illusionen: Durch den übereilten Abzug ist die Niederlage akzeptiert", meinte Fischer mit Blick auf Afghanistan. Er hoffe, dass der Terror nicht zurückkehre. Deutschland sei jetzt zu einer großen humanitären Geste verpflichtet. "Ich hoffe nur, dass es nicht zu spät ist."

In ihrem öffentlichen Gespräch im Kleist-Forum in Frankfurt (Oder) diskutierten Fischer und Baerbock unter anderem über die Frage, was es brauche, dass Europa seine Stimme wiederfindet und sich in der Welt Gehör verschafft.

© dpa-infocom, dpa:210816-99-860751/3