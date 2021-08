Corona-Inzidenz auf hohem Niveau: Konsequenz für Gastgewerbe

Eine Frau hält in einem Covid-19 Testcenter die Probe von einem Rachenabstrich in den Händen.

Potsdam. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auch in Brandenburg weiter an und führt für immer mehr Bürger und Bürgerinnen zu spürbaren Konsequenzen: Denn in Landkreisen und kreisfreien Städten treten nach der Corona-Umgangsverordnung wieder Testpflichten etwa im Gastgewerbe und beim Sport in Hallen in Kraft, wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche den Wert 20 fünf Tage hintereinander übersteigt. Für Menschen mit vollständigem Impfschutz und Genesene gilt diese Testpflicht nicht. Nachdem diese Regelungen seit der vergangenen Woche bereits im Landkreis Prignitz gelten, haben nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Montag inzwischen auch die Städte Cottbus und Potsdam sowie die Landkreise Oberhavel und Ostprignitz-Ruppin die kritische Marke dauerhaft überschritten.

Mit 16 Neuinfektionen innerhalb eines Tages blieb im Land Brandenburg die Sieben-Tage-Inzidenz wie am Vortag bei 20,3. Bundesweit ist dieser Wert bereits bei 36,2. Die Spannbreite ist in den Regionen Brandenburgs ist sehr groß: Die Stadt Cottbus hat mit 58,2 aktuell die höchste Sieben-Tage-Inzidenz und Brandenburg/Havel mit 2,8 die niedrigste.

