Woidke zeichnet Künstlerin mit Ehrenpreis für Lebenswerk aus

Neuhardenberg. Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) hat die Künstlerin Barbara Raetsch (84) mit dem "Ehrenpreis des Ministerpräsidenten für ein Lebenswerk" ausgezeichnet. Die Potsdamerin sei "Künstlerin und Kämpferin, die in ihren Kunstwerken das Persönliche und Gesellschaftliche immer wieder auf besondere Weise verschmelzen lässt", so Woidke im Rahmen der Verleihung des Brandenburgischen Kunstpreises der "Märkischen Oderzeitung" und der Stiftung Schloss Neuhardenberg am Sonntag. Mit ihrem Wettbewerbsbeitrag "Kräne der Zeit" sei der Malerin ein "wahres Meisterwerk in unverwechselbarer Bildsprache gelungen".

Weitere Preisträger sind Adelheid Fuss in der Kategorie Grafik, Manfred Zoller (Malerei), Anna Franziska Schwarzbach (Plastik) und Hans Jörg Rafalski (Fotografie).

Kulturministerin Manja Schüle (SPD) überreichte den mit 6000 Euro dotierten Nachwuchsförderpreis für Bildende Kunst an die Potsdamer Foto- und Videokünstlerin Luise Schröder (39). Ihre multimedialen Arbeiten seien "künstlerische Kommentare in einem gesellschaftlichen Diskurs um zeitgenössische Erinnerungskultur", so Schüle mit Blick auf die Verleihung. Der Brandenburgische Kunstpreis wird seit 2004 vergeben.

