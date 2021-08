Polizei stoppt Wohnmobil-Diebe und nimmt Fahrer fest

Kleinmachnow/Berlin. Die Berliner Polizei hat zwei 25 und 26 Jahre alte mutmaßliche Wohnmobil-Diebe festgenommen. Die beiden Männer hatten das "hochwertige" Fahrzeug im brandenburgischen Kleinmachnow südwestlich von Berlin in der Nacht zum Samstag geklaut, wie die Polizeidirektion West am Sonntag mitteilte. Durch die eingeleitete Fahndung entdeckten Berliner Polizisten demnach das Gefährt am Samstagabend im Neuköllner Ortsteil Rudow. Die beiden Männer hätten mit dem Wohnmobil und einem weiteren vorausfahrenden Fahrzeug die Flucht ergriffen - ohne Erfolg. Die beiden Fahrer wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

© dpa-infocom, dpa:210815-99-849596/2