Fahrrad-Demonstration für Tempo 30 in ganz Berlin

Berlin. Hunderte Radfahrer haben am Sonntag mit einer Sternfahrt in die Berliner Innenstadt für eine fahrradfreundlichere Verkehrspolitik demonstriert. Auf vier Strecken fuhren die Radfahrer seit dem Vormittag vom Stadtrand zum Bundesverkehrsministerium, wo es am frühen Nachmittag im Invalidenpark eine Kundgebung geben sollte. Der Fahrradverband ADFC postete bei Twitter Fotos von entspannten Rad-Demonstranten bei Sonnenschein auf verschiedenen abgesperrten Straßen. Gefordert wurden Tempo 30 als reguläre Geschwindigkeit in Berlin sowie geschützte, breite Radwege und sichere Kreuzungen.

Einen Tag vor der Protestwoche von Umweltschutzgruppen in Berlin gegen die Klimapolitik beteiligten sich auch deren Unterstützer mit einer eigenen Fahrrad-Demonstration. Die Umweltschutz-Initiative Extinction Rebellion und andere Gruppen wollten über die Stadtautobahn Avus von Potsdam und Wannsee in die Innenstadt fahren. Dort fand ein kleines Festival zur Protestwoche statt. Ab Montag wollen die Gruppen mit der Besetzung eines großen Platzes und Blockadeaktionen protestieren.

