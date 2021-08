Cunha an Bord: Dardai hofft auf perfekten Start

Berlin. Hertha BSC will mit einem Erfolg zum Auftakt der neuen Bundesliga-Spielzeit die Basis für eine sorgenfreie Saison legen. Bis auf die Langzeit-Ausfälle Rune Jarstein und Krzysztof Piatek kann Hertha-Trainer Pal Dardai vor dem heutigen Auswärtsspiel im Traditionsduell beim 1. FC Köln auf sein komplettes Team zurückgreifen. "Wir brauchen einen Punkt am Wochenende oder drei, um zu sagen, das war ein netter Start", sagte der Chefcoach.

Der Ungar kann in der Domstadt wieder auf Olympiasieger Matheus Cunha zurückgreifen, der Anfang der Woche aus Tokio zurückgekehrt war. Ob Dedryck Boyata die Berliner als Kapitän auf das Feld führen wird, ist dagegen noch unklar. Der zuletzt angeschlagene Belgier soll selbst über einen Einsatz entscheiden.

Trainer Dardai setzt in Köln auch ein wenig auf seine eigene Statistik. In seiner ersten Zeit als Verantwortlicher an der Seitenlinie von 2015 bis 2019 gelang seinem Team jeweils ein Sieg zum Start. In der vergangenen Spielzeit gelang aber keinem der beiden Mannschaften in 180 Minuten ein Tor.

