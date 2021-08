Bildung FDP will öffentliche und private Schulen gleichstellen

Berlin. In einem Positionspapier, das die Berliner FDP-Fraktion nun kurz vor der Wahl beschlossen hat, fordern die Liberalen mehr „Eigenverantwortung und Selbstständigkeit“ für Berlins Schulen. „Unsere Schulen verdienen Vertrauen“, heißt es in dem Papier. „Sie sollen nicht als nachgeordnete Verwaltungseinheiten der Bildungsverwaltung gegängelt und geführt werden, sondern ein Freiraum individueller Bildungsbemühungen bei gesicherter Qualität und vergleichbaren Bildungsstandards sein.“

So fordert die FDP konkret, dass die Schulen ihr Personal selbst auswählen können, um so – im Rahmen dieser Personalautonomie – „schulspezifisch multiprofessionelle Teams aus pädagogischem Personal, Verwaltungspersonal, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern sowie Psychologinnen und Psychologen zu bilden“. Außerdem fordert die Partei, dass Schulleitungen durch Verwaltungsleitungen, sogenannte „Schulmanager“, entlastet werden. Die allerdings wurden schon jetzt sukzessive durch die aktuelle Senatsbildungsverwaltung unter Senatorin Sandra Scheeres (SPD) eingeführt.

Zur möglichen Verbeamtung von Lehrkräften in Berlin wird nichts gesagt

Gute Bildung sei die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben, sagt Paul Fresdorf, bildungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. „Dazu gehört es dann auch, dass sich die Berliner Schulen frei entfalten können. Dafür brauchen sie mehr Eigenverantwortung bei der Umsetzung von Rahmen- und Haushaltsplänen sowie die Möglichkeit, ihr Personal selbst auszuwählen“, so Fresdorf weiter.

Das Positionspapier umgeht allerdings die Frage der Verbeamtung von Berlins Lehrkräften. Berlin ist das letzte Bundesland, in dem Lehrerinnen und Lehrer nicht verbeamtet werden, was inzwischen ein Wettbewerbsnachteil ist.

An die größere Eigenständigkeit verknüpft die FDP hohe Erwartungen: „Unser Anspruch ist, dass zehn Prozent der Schulen zu Leuchtturmschulen werden“, heißt in dem Papier. Schulen sollten aber selbst entscheiden, wie sie ihr Profil schärften. Und alle Schulen sollten pro Schüler „mit einem einheitlichen Betrag“ gleich finanziert werden: ob staatlich oder in freier Trägerschaft.