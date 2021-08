Radfahrerin bei Zusammenstoß mit anderem Radler verletzt

Berlin. Eine 54 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Überholversuch in Berlin-Mitte am Freitagabend schwer verletzt worden. Die Radfahrerin habe einen 41-jährigen Radfahrer links überholen wollen und sei dabei mit ihm zusammengestoßen, teilte die Polizei am Samstag mit. Beide stürzten. Die 54-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der 41-Jährige verzichtete vorerst auf eine Behandlung. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,4 Promille.

