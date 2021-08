Volle Züge am Wochenende: Lokführer-Streik wirkt nach

Am Zentralen Omnibusbahnhof am Westkreuz warten Menschen auf Busse.

"Staugefahr" steht auf den Schildern an der A100 am Messedamm. Wegen des bundesweiten Lokführer-Streik im Personenverkehr ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

"Nicht einsteigen" steht an diesem Regionalzug. Nur einer von vier Fernverkehrszügen wird streikbedingt am 11. und 12. August rollen.

Menschen nutzen am Mittwoch in Spandau die nicht bestreikten Odeg-Bahnen RE2 und RE4 nach Berlin.

Voller Bahnsteig am Alexanderplatz. S-Bahnen fahren wegen des Streiks in größeren Abständen - oder gar nicht.

Diese Anzeigetafel am Eingang des Hauptbahnhofs zeigt am Mittwochmorgen lediglich vier Abfahrten an.

Das Informationsbedürfnis ist groß: Eine lange Warteschlange am DB-Informationszentrum im Berliner Hauptbahnhof am Mittwochvormittag.

Berlin. Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Wochenende auf volle Züge einstellen. "Wir rechnen damit, dass dieses Wochenende eines der reisestärksten in diesem Jahr wird", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Samstagmorgen. Im Urlaubsmonat August ist der Bahnverkehr in der Regel ohnehin stark ausgelastet - wegen der Einschränkungen während des Bahnstreiks hätten zudem Fahrgäste ihre Reisen auf dieses Wochenende verschoben. Im Fernverkehr sei man deshalb bundesweit mit maximaler Kapazität unterwegs.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) hatte von Mittwoch- bis Freitagmorgen den Personenverkehr bestreikt, um Druck für eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen zu machen. Zwei Tage lang war bundesweit nur etwa jeder vierte Fernzug gefahren, besonders in den ostdeutschen Bundesländern war es zu starken Beeinträchtigungen im Regionalverkehr gekommen.

Am Ostbahnhof sind die Gleise am Mittwoch fast menschenleer. Nur vereinzelt sind Reisende während des Streiks dort unterwegs.

Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Bahn-Streik: Mögliche neue Streikdrohung bereits am Dienstag

Der Tarifkonflikt ist unterdessen noch nicht beendet. Bei seiner vorläufigen Bilanz der am Freitag beendeten Streikwelle verzichtete GDL-Chef Claus Weselsky darauf, einen konkreten Termin für einen zweiten Arbeitskampf zu nennen. Der Gewerkschafter kündigte stattdessen eine Protest-Kundgebung gemeinsam mit dem Deutschen Beamtenbund am kommenden Dienstag (17. August) vor dem Bahn-Tower am Potsdamer Platz in Berlin an. Danach werde es nur noch "sehr kurze Zeit" bis zu einem erneuten Streik dauern.

