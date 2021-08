Auto erfasst Radfahrerin in Treptow-Köpenick

Berlin. Eine Radfahrerin ist nach einem Verkehrsunfall im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick mit schweren Verletzungen am Kopf und an der Leiste ins Krankenhaus gekommen. Die 36-Jährige fuhr am Donnerstagabend zunächst auf dem rechten Radweg der Schnellerstraße, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als die Frau demnach die Straße nach links in Richtung eines Supermarktes auf der anderen Seite überquerte, prallte sie gegen ein Auto. Der Wagen mit einem 59-jährigen Fahrer war laut Polizei im Ortsteil Niederschöneweide in gleicher Richtung wie die Frau unterwegs gewesen. Die Radfahrerin sei über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert worden. Die Polizei ermittelt nun weiter zum Hergang des Unfalls.

