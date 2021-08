Berlins beste Restaurants im neuen „Eat Club“

„Wir servieren genau das, was Foodies gerade umtreibt“, lautet das Motto des neuen „Eat Club“-Magazins, das jetzt zum zweiten Mal in Kooperation mit der Berliner Morgenpost mit einem großen Hauptstadt-Teil erschienen ist. Auf 15 Seiten finden sich darin Tipps für die besten Restaurants, Bars und Cafés Berlins. Lesen Sie, wo Sie in Neukölln im Stil von Edward Hoppers „Nighthawks“ klassische Cocktails genießen können oder wo es sich gediegen in einer Fünf-Sterne-Hotelbar versacken lässt. Erfahren Sie, welche Sterne-Restaurants einen Besuch wert sind, wo sie Döner von glücklichen Tieren bekommen, den besten Sake oder den besten Kuchen der Stadt.

Die besten Restaurants Berlins im neuen „Eat Club“-Magazin

Dazu gibt es in den drei Rubriken Hunger, Neuland und Begegnungen Rezepte und Neuigkeiten aus der Foodwelt. Das Magazin nimmt Sie mit auf eine kulinarische Reise durch Wien, bringt Sie mit dem Van in die Natur und stellt Ihnen den sehr bunten Laden „Arthur’s Mini Super“ im lebendigen Viertel Sea Point von Kapstadt vor. Alle diejenigen, die weniger Reiselust verspüren, werden in die Welt der „Grillsoßen ohne E“ entführt und erhalten Tipps, wie sich typische italienische Küche ganz einfach in die eigenen vier Wände holen lässt. Beispielsweise mit Vitello Tonnato, Rigatoni mit Spinat und Gorgonzola oder Blutorangen-Granita mit Prosecco. Ganz nach dem Motto „La deutsche Vita“

Der neue Food-Guide mit 114 Seiten ist ab sofort für 5,90 Euro im Handel erhältlich. Der Titel erscheint parallel mit Regionalausgaben für Nordrhein-Westfalen und den Norden.