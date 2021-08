Mehr Lärm durch Übungsflüge der Luftwaffe

Laage. Übungsflüge der Luftwaffe könnten von Mitte bis Ende August für mehr Fluglärm über Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg sorgen. Die Waffenschule der Luftwaffe in Rostock-Laage führe zwischen 16. und 27. August vermehrt Übungsflüge auch im Überschallbereich durch, teilte die Luftwaffe am Donnerstag mit. Außer am Wochenende sei ganztags mit mehr Flügen und mehr Lärm zu rechnen. Die Waffenschule auf dem Fliegerhorst in Laage hat 2019 den Betrieb aufgenommen. Hier werden etwa Piloten des Eurofighters taktisch weitergebildet.

