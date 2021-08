„Hereinspaziert in die wilden Zwanziger!“, heißt es in „20 20“ im Wintergarten Varieté. Seit Mitte Juli 2021 begeistert das Varieté Theater wieder mit diesem schillernden Abend im Gestern und Heute.

Mit der opulenten Showproduktion „20 20 – Die 20er Jahre Varieté Revue“ geht es zurück in das wohl sündigste Jahrzehnt aller Zeiten, das besonders in Berlin gefeiert wurde, die goldenen Zwanziger – und gleichzeitig volle Kraft voraus in die neuen 2020er-Jahre.

Von Publikum und Presse bejubelt, die Presse schrieb: „...ein Gesamtkunstwerk, das auf verblüffende Weise zeigt, welch hohes Niveau Unterhaltung heute haben kann.“ Die Berliner Regisseure Pierre Caesar und Markus Pabst sowie der begnadete Entertainer Jack Woodhead lassen jene Epoche wieder auferstehen, in der die Menschen so süchtig nach Unterhaltung waren, wie sie es gerade heute endlich wieder sein dürfen. Stets auf der Suche nach frivolen Sensationen.

20 20 – Die 20er Jahre Varieté Revue

Auf der Bühne agieren die Heroen von heute und morgen, die Nachtgestalten des Berlins der 2020er-Jahre. Atemberaubender Burlesque-Tanz, erotische Kontorsion, fantastische Luftpoesie, extravagante Choreographien, betörende Melodien – man taucht vollends ein in einen einzigartigen, staunenswerten Kosmos voller skurriler Figuren.



Ebenso wie damals ist das Wintergarten Varieté ein Gesamtkunstwerk der besonderen Art: Die Erlebnisgastronomie auf höchstem kulinarischen Niveau bietet feinste Gaumenfreuden, edle Getränke und diskreten Service. Die Gäste erwartet ein Abend, der ebenso elegantes wie provokantes Varieté Noir in seiner aufregendsten Form präsentiert, Willkommen zu „20 20“!

Ausführliche Infos und Karten gibt es hier.



Und bei den Spotlights: Konstantin Wecker!

Am 23. August 2021 spielt der preisgekrönte Liedermacher sein aktuelles Solo / Klavier & Gesang. „Poesie und Musik können vielleicht die Welt nicht verändern, aber sie können denen Mut machen, die sie verändern wollen.” Dies ist und bleibt der Wunsch des Liedermachers Konstantin Wecker. Die Gäste seines Solo-Programms erleben einen Abend, der geprägt sein wird von Wut und Zärtlichkeit, Mystik und Widerstand – und immer auch von der Suche nach dem Wunderbaren. Es bei Konstantin Wecker zu finden, ist nicht schwer.