Ulrich Matthes unterstützt Berliner Schwimmpaten

Berlin. Ulrich Matthes ist Chef-Schwimmpate 2021. Der Schauspieler unterstützt damit die Patenschaftsaktion der Berliner Bäder-Betriebe. Kinder aus einkommensschwachen Familien können mit einem Paten kostenfrei an den Kursen der Schwimmschule teilnehmen.

Der Schauspieler ist selbst begeisterter Schwimmer: „Ich finde es sehr wichtig, dass Kinder Schwimmen lernen. In vielen Familien ist die Teilnahme der Kinder an einem Schwimmkurs nicht selbstverständlich. Daher ist es wichtig, dass Leute sich für das Projekt engagieren und die Kinder mit einer Patenschaft unterstützen.“

Ulrich Matthes: Schauspieler wirbt für Engagement

Matthes wirbt am Dienstag im Sommerbad Wilmersdorf an der Forckenbeckstraße dafür, dass sich zahlreiche Berlinerinnen und Berliner als Schwimmpaten engagieren. Auf der Webseite der Berliner Bäder können Interessierte sich für die Kostenübernahme eines Schwimmkurses anmelden. Der Preis für eine Patenschaft beträgt 140 Euro. Einkommensschwache Familien finden über den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJGD) in allen Bezirken Berlins Informationen zu kostenfreien Kursplätzen.

Wegen der Corona-Pandemie konnten viele Kinder nicht schwimmen lernen. Im vergangenen Jahr mussten viele Schwimmkurse ausfallen. In den Sommerferien 2021 konnten bereits 8000 Kinder wieder an Intensivkursen teilnehmen. Die nächsten Programme starten im September. Kinder können die Kurse in der Schulzeit und in den Herbstferien besuchen.