Im Livestream: Wohin entwickelt sich der Berliner Handel?

Wie entwickelt sich der Handel in Berlin? Hier können Sie die hochkarätig besetzte Diskussionsrunde ab 16 Uhr live verfolgen.

Berlin. Beim Talk „Das neue Gesicht der Stadt“, den die Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner in Kooperation mit der Berliner Morgenpost veranstaltet, steht an diesem Dienstag die Zukunft des Einzelhandels im Fokus. Unter dem Titel „Handel anders denken“ sprechen ab 16 Uhr Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, über die Zukunft des Handels in den Berliner Innenstädten. Die Veranstaltung wird live auf morgenpost.de übertragen.

Ebenfalls auf dem Podium zu Gast sind Signa-Real-Estate-Chef Timo Herzberg, Antje Leinemann, Mall-Managerin vom Bikini Berlin, Norman Schaaf, Chef der Cells Bauwelt GmbH sowie Simon Margraf von der Industrie- und Handelskammer. Moderiert wird die Veranstaltung von Morgenpost-Wirtschaftsredakteur Dominik Bath.

Im Fokus der Diskussion steht neben der aktuellen Lage des Einzelhandels auch die Frage, wie das Einkaufen in den Innenstädten künftig aufgestellt sein muss, um weiter attraktiv zu sein. Wirtschaftssenatorin Pop hatte erst kürzlich in einem Morgenpost-Interview gesagt, es sei nötig, den Einzelhandel wieder zum Teil eines urbanen Erlebnisses zu machen. Dazu sollten auch durch die Krise leerstehende Ladenlokale zur Belebung Künstlern oder Galerien zur Zwischennutzung angeboten werden. Auch das Land stehe bereit Zwischennutzungen zu ermöglichen: „Eine Überlegung wäre, bestimmte Liegenschaften als Land Berlin anzukaufen und dann bereit zu stellen“, hatte Pop erklärt.