Berlin. Ein Fünfjähriger ist im Berliner Stadtteil Neu-Hohenschönhausen von einem Auto angefahren und mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Kind sei auf dem Fußweg der Randowstraße unterwegs gewesen und habe die Vincent-van-Gogh-Straße queren wollen, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei stieß der 57 Jahre alte Autofahrer mit dem Fünfjährigen zusammen. Die Ermittlungen zu dem Unfall am Sonntagnachmittag dauerten an.

