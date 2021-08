Wetter Berlin heute: Gewitter mit Starkregen, Sturm und Hagel erwartet

Am Dienstag kann es in Berlin ungemütlich werden: Laut Wetterdienst ist ein Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich.

Wetterbericht Wetter in Berlin: Gewitter mit Starkregen, Sturm und Hagel

Berlin/Potsdam. Das Berlin-Wetter ist heute unbeständig: Ab Dienstagmittag müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg teils auf Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beginne der Dienstag zunächst wechselhaft bewölkt, in der Prignitz müsse schon vormittags mit Schauern gerechnet. Örtlich komme es am Nachmittag auch zu Gewittern, teilweise seien Starkregen (20 Liter je Quadratmeter), Hagel und stürmische Böen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 25 Grad.

Am Mittwoch und Donnerstag bleibt es laut den DWD-Meterologen hingegen trocken. Sonne und Wolken wechseln sich am Mittwoch bei Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad ab. Am Donnerstag werden steigende Werte zwischen 26 und 29 Grad und wenig Wolken erwartet.

Das Wetter in Berlin immer aktuell auf morgenpost.de

Wetter Berlin: Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes im Detail

Dienstag, 10. August 2021: Heute Vormittag und im weiteren Verlauf wechselnd bis stark bewölkt. Zunächst nur in Nordwestbrandenburg, ab dem frühen Mittag gebietsweise Schauer und vereinzelte Gewitter. Lokal eng begrenzt mit Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit und kleinkörnigem Hagel. Höchstwerte 22 bis 25 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind. In Schauer- und Gewitternähe auffrischend mit Windböen, teils stürmischen Böen um 70 km/h (Bft 8).

In der Nacht zum Mittwoch anfangs wechselnde bis starke Bewölkung und abklingende Schauer sowie Gewitter. Nach Mitternacht deutlicher Bewölkungsrückgang und niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 14 bis 10 Grad. Schwacher Südwestwind.

Mittwoch, 11. August 2021: Am Mittwoch zu Beginn entweder sonnig oder hochnebelartig bedeckt. Im Tagesverlauf Sonne und Wolken im Wechsel. Am Abend Wolkenauflösung. Trocken. Höchstwerte 22 bis 25 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest.

In der Nacht zum Donnerstag gering bewölkt bis klar, niederschlagsfrei. Lokal Dunst und Nebel. Temperaturrückgang auf 14 bis 9 Grad. Schwacher Wind um West.

Donnerstag, 12. August 2021: Am Donnerstag heiter bis wolkig und trocken. Erwärmung auf 26 bis 29 Grad. Schwachwindig. In der Nacht zum Freitag gering bewölkt, stellenweise wolkig. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte 16 bis 13 Grad. Schwacher Wind aus Südost.

Die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg lesen Sie auch auf den DWD-Seiten.