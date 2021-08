Inzidenzen steigen: Länderchefs ringen um neue Corona-Formel

Berlin. Das schleppende Tempo bei der Impfung gegen das Coronavirus ist nach Ansicht des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) das dringendste Thema, das auf der Sitzung der Ministerpräsidenten der Länder mit der Bundesregierung am Dienstag besprochen werden muss. „Wir müssen besprechen, wie wir noch mehr Menschen zum Impfen motivieren können, um einen Anstieg der Infektionszahlen im Herbst und Winter zu vermeiden“, sagte Müller der Berliner Morgenpost am Sonntag. Impfen sei das wichtigste Instrument im Kampf gegen die Pandemie.

„Zudem werden wir darüber sprechen, welche Indikatoren zur Bewertung der Pandemie herangezogen werden“, ergänzte Berlins Regierungschef. Die Stadt habe sehr gute Erfahrungen mit ihrer Corona-Ampel gemacht, die neben der Sieben-Tage-Inzidenz auch die Infektionsdynamik und die Intensivbettenbelegung betrachtet. Ein weiteres Thema wird nach Müllers Angaben sein, ob und wann die Corona-Tests nicht mehr kostenlos zur Verfügung stehen.

Corona-Inzidenz steigt in ganz Deutschland an

Unterdessen ist die Inzidenz in Berlin erneut gestiegen. Für Sonntag wurde ein Wert von 37,9 gemeldet. Am Vortag lag er bei 36,6. Das geht aus dem Lagebericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales hervor. Auch in ganz Deutschland steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter an: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Sonntagmorgen lag sie bei 22,6. Zwar sind mittlerweile mehr als 45 Millionen Menschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Allerdings stagniert das Tempo. Derzeit befinde sich Deutschland deshalb am Anfang einer vierten Welle, warnt das RKI.

Im Fokus der politischen Debatte steht nun die Frage, wie mehr Menschen zum Impfen bewegt werden können – und ob es für Nichtgeimpfte Einschränkungen geben soll. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet lehnt eine Benachteiligung von Ungeimpften ab, sofern diese einen negativen Corona-Test vorweisen können. „Wer geimpft, genesen oder getestet ist, den darf der Staat nicht von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausnehmen“, sagte der Unionskanzlerkandidat der „Bild am Sonntag“.

Ende der kostenlosen Corona-Tests für Mitte Oktober vorgeschlagen

Grünen-Chef Robert Habeck erklärte im ZDF-Sommerinterview: „Es wird einen Unterschied geben im Zugang von Rechten und in der Freiheit des Lebens zwischen den Geimpften und Ungeimpften. Und zwar werden die Geimpften, solange das die Gesellschaft und das Gesundheitssystem tragen kann, mehr Rechte haben.“ Habeck sprach sich außerdem dafür aus, dass Corona-Tests kostenlos bleiben. „Das ist die falsche Maßnahme, die Menschen zum Impfen zu motivieren.“

Das Bundesgesundheitsministerium hatte ein Ende der kostenlosen Schnelltests für Mitte Oktober vorgeschlagen. Nur für Menschen, die nicht geimpft werden können oder für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt, solle es weiter kostenlose Tests geben. Der Bund übernimmt seit März die Kosten für mindestens einen Schnelltest durch geschultes Personal je Woche.

Nach Corona-Infektionen von drei Mitarbeitenden des Impfzentrums in der Arena in Treptow sind die „Langen Nächte des Impfens“ nach Darstellung des Deutschen Roten Kreuzes nicht gefährdet. Nur Angestellte mit einem aktuellen negativen PCR-Test werden während der Nächte arbeiten, wie Regina Kneiding, Sprecherin der Berliner Impfzentren, am Sonntag mitteilte. Bei den „Langen Nächten“ an diesem Montag, Mittwoch und Freitag können sich Berliner ohne Termin in der Arena ab dem Abend impfen lassen, während DJs Musik auflegen.