„The Great 10K“: Berlin läuft wieder

Rund 3260 Sportler laufen am Sonntag durch Charlottenburg. Nur geimpfte, genesene und getestete Personen zugelassen.

Rund 3260 Läuferinnen und Läufer starteten beim „The Great 10K“ am Sonntag vor dem Schloss Charlottenburg.

Berlin. Wegen der Corona-Pandemie fielen in Berlin mehr als ein Jahr lang sämtliche große Laufveranstaltungen aus. Der Berlin Marathon mit mehr als 40.000 Teilnehmern fand nicht statt, ebenso viele kleinere Läufe. Doch spätestens an diesem Wochenende endete diese Durststrecke für die Sportlerinnen und Sportler. Unter dem Motto „Berlin läuft wieder“ fand am Sonntag „The Great 10K“ statt – insgesamt 3260 Läufer und Läuferinnen gingen auf dem zehn Kilometer langen Rennen und dem zweimal fünf Kilometer-Staffellauf an den Start. Die Veranstaltung bildete den Auftakt der „Berlin läuft!“-Serie.

Vom Schloss Charlottenburg liefen die Sportbegeisterten am Morgen durch die City West und den Berliner Zoo zurück zum Schloss, eine kleinere Runde drehten die jüngsten Starterinnen und Starter beim Kinderlauf über 800 Meter. „Der Lauf ist ein starkes Zeichen für den Berliner Sport“, sagte Thomas Härtel, Präsident des Landessportbunds Berlin. „Es ist schön, wieder so viele große und kleine Sportbegeisterte auf den Straßen Berlins zu sehen.“ Er betonte auch, dass sich die Beteiligten an das Hygienekonzept gehalten hätten. Das zeige, dass auch während einer Pandemie Sport und Bewegung möglich sei.

Polnische Läuferin verpasst Rekord um vier Sekunden

Rund um den Lauf waren nur geimpfte, genesene oder getestete Personen zugelassen. Bis kurz vor dem Start mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine FFP2- oder eine medizinische Maske tragen. „Wir freuen uns, dass unser strenges Hygienekonzept so reibungslos umgesetzt wurde“, sagte Renndirektor Martin Seeber. Die Läuferinnen und Läufer hätten sich vorbildlich verhalten. „Das macht Lust auf mehr“, sagte er. Im vergangenen Jahr fiel der Lauf coronabedingt aus. Davor zog er bis zu 7000 Läuferinnen und Läufer an.

Der 22-jährige Kenianer Bernard Musau Wambua kam als Erster ins Ziel – und konnte eine neue persönliche Bestzeit bejubeln (28:35 Minuten). „Ein fantastisches Rennen und eine Super-Zeit“, sagte der Läufer. Bei den Frauen verpasste die Polin Izabela Paszkiewicz den polnischen Rekord nur um vier Sekunden. Die Langstreckenläuferin, die unter anderen am Marathon der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2017 teilnahm, gewann mit einer Zeit von 32,12 Minuten. „Eine super-schnelle Strecke. Das hat riesig Spaß gemacht“, sagte sie.

32. Berliner Volkstriathlon zieht 300 Sportler an

Der „The Great 10K“ war das erste Event der Laufserie „Berlin läuft!“. Das nächste Event soll am 4. und 5. September mit dem „VOLVO Tierparklauf“ in Berlin-Friedrichsfelde stattfinden. Am 10. Oktober sollen dann beim „S 25 Berlin“ viele Läuferinnen und Läufer bei der 40. Auflage von Deutschlands ältestem Citylauf teilnehmen.

Ebenfalls am Sonntagmorgen fand der 32. Berliner Volkstriathlon in Zehlendorf statt. Dort gingen auf einer Strecke über 0,7 Kilometer Schwimmen, 18 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen rund 300 Sportlerinnen und Sportler an der Start.

Allerdings waren die beiden Sport-Veranstaltungen nicht die ersten größeren Ereignisse in der Hauptstadt. Schon am vergangenen Wochenende liefen rund 4800 Sportlerinnen und Sportler bei der „Runners City Night“ durch die City West. Neben einem Inline-Skate-Rennen und einem klassischen Rennen über zehn Kilometer gab es auch einen Fünf-Kilometer-Lauf. Die „Runners City Night“ zählt zu einem Pilotprojekt, das der Veranstalter SCC-Events in Abstimmung mit dem Berliner Senat geplant hat.

Köln und Frankfurt sagen Marathon ab

Dazu zählt auch der Berlin-Marathon am 26. September. Dort sollen bis zu 35.000 Läuferinnen und Läufer starten. Davor ist noch der Berliner Halbmarathon für den 22. August geplant. Bei der Vorstellung des Pilotprojekts im Juni warnte jedoch Sportsenator Andreas Geisel (SPD), dass es keine Sicherheit gebe, dass der Berlin-Marathon tatsächlich stattfinden könne.

Zuletzt wurde bekannt, dass der Frankfurt-Marathon in diesem Jahr coronabedingt nicht ausgetragen werde. „Angesichts der weiterhin bestehenden Einschränkungen für Großveranstaltungen sowie aller Unsicherheiten, die aufgrund von Virusmutationen und einer möglichen erneuten Pandemiewelle im Herbst bestehen, ist dieser Schritt leider unausweichlich geworden“, begründeten die Veranstalter ihre Entscheidung. Auch der Köln-Marathon, an dem rund 20.000 Menschen teilnehmen, wurde zuletzt mit einer ähnlichen Begründung abgesagt.