So kommen Kinder sicher zur Schule - Polizei gibt Tipps

Berlin. In Berlin beginnt nach den Sommerferien am Montag wieder die Schule. Und eine Woche später beginnt auch für etwa 35.000 Kinder nach der Einschulung am kommenden Sonnabend ein neuer Lebensabschnitt. Die Berliner Polizei wird daher zum Ferienende und zur Einschulung von Montag an bis zum Freitag, 20. August, stadtweit intensiv den Verkehr kontrollieren. Mit Maßnahmen der Unfallprävention und Verkehrsüberwachung will die Polizei die Schülerinnen und Schüler auf ihren Schulwegen schützend begleiten.

Man werde insbesondere Autofahrer zu besonders umsichtigem und rücksichtsvollem Fahrverhalten auffordern, heißt es in einer Mitteilung. Gefahrenträchtig sind überhöhte Geschwindigkeiten auf den Schulwegen, das oft zu beobachtende verkehrswidrige Halt- und Parkverhalten sogenannter Eltern-Taxis, das unzulässige Befahren von Gehwegen mit Fahrrädern und E-Scootern sowie das unaufmerksame Überschreiten von Fahrbahnen. Kontrolliert wird auch, ob Kinder in Fahrzeugen ordnungsgemäß gesichert sind.

Tipps der Polizei für einen sicheren Schulweg

Die Verkehrsexperten der Polizei geben Eltern auch Tipps, wie sie ihre Kinder bei der Gewöhnung an den Straßenverkehr unterstützen können und ihnen einen sicheren Schulweg ermöglichen.