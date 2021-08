"Schnell abhaken": Dynamo konzentriert sich auf Liga-Alltag

Berlin. Fußball-Regionalligist BFC Dynamo richtet nach dem Ausscheiden aus dem DFB-Pokal den Blick auf den Liga-Alltag. "Jetzt müssen wir das schnell abhaken und uns auf die Liga konzentrieren, in der es deutlich besser für uns läuft", sagte BFC-Trainer Christian Benbennek nach der hohen 0:6-Niederlage gegen den Bundesligisten VfB Stuttgart.

Der 48-Jährige zieht aber aus dem Auftreten seines Teams auch positive Aspekte heraus. "Wir glauben, dass wir schon ein gutes Spiel gemacht haben", sagte Benbennek über seine nie aufgebende Mannschaft, die bis zum Ende ein Tor erzielen wollte, dabei aber vor allem in den Schlussminuten die Defensive vernachlässigte.

"0:6 tut schon ein bisschen weh, das hört sich nicht so gut an", sagte Stürmer Christian Beck, der selbst mit einem Kopfball einen eigenen Treffer hätte erzielen können, "wir wissen aber, dass wir zeitweise gut dagegen gehalten haben, darauf müssen wir aufbauen und das nächste Woche wieder mitnehmen."

Dann steht für den in der Nordost-Staffel nach drei Spieltagen drei Mal siegreichen Tabellenführer am kommenden Mittwoch die Mission Titelverteidigung im Landespokal an. In der ersten Runde trifft der BFC auf die SpVgg Tiergarten aus der Kreisliga A, die sich mit einem 5:1 über den Bezirksligisten FC Srbija für die erste Runde qualifiziert hatte.

Am kommenden Wochenende wollen die Kicker beim ZFC Meuselwitz die Tabellenführung in der Nordost-Staffel zurückerobern, die der im Landespokalfinale unterlegene Finalist BAK am Samstag mit dem vierten Sieg im vierten Liga-Spiel erobert hatte. "Da müssen wir uns darauf konzentrieren, dass wir da wieder Erfolg haben", sagte Benbennek.

