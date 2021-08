Fürth ohne Nielsen und Itter im Pokal gegen Babelsberg

Potsdam. Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth muss in der ersten DFB-Pokalrunde beim Fußball-Regionalligisten SV Babelsberg 03 ohne Stürmer Havard Nielsen und Außenverteidiger Luca Itter auskommen. Nielsen hatte einen Schlag auf den Spann bekommen, Itter hatte sich am Außenband verletzt. Auch Verteidiger Marco Meyerhöfer fehlt nach einer Oberschenkelprellung am Samstag (18.30/Sky).

Der vom FC Bayern ausgeliehene Adrian Fein sitzt im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion zunächst auf der Bank. In Gideon Jung und Justin Hoogma stehen zwei andere Neuzugänge in der Startelf von Trainer Stefan Leitl. Bei Babelsberg stellt der neue Trainer Jörg Buder bei seiner Premiere als Chefcoach Marco Flügel statt Jannick Theißen ins Tor.

