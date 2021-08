Sting spielt am 28. Juli 2022 in der Zitadelle Spandau. Alle Infos zur Show, Tickets & Termin.

Konzert: Der britische Musiker Sting spielt am 28. Juli 2022 in der Zitadelle Spandau.

Zitadelle Spandau Sting live in Berlin 2022 - Was Fans wissen müssen

Clubcommission will Partys in Innenräumen statt in Parks

Clubcommission will Partys in Innenräumen statt in Parks

Charity Gala von „Stars in Concert“ am 17. August

Charity Gala von „Stars in Concert“ am 17. August

Sting kommt mit seiner "My Songs"-Tour nach Deutschland und wird im Sommer 2022 einen Open-Air-Auftritt in Berlin spielen. Seit 40 Jahren bereichert der Brite die Musikszene wie nur wenige andere.

Die aktuelle Show bietet einen persönlichen Rückblick des Ausnahmekünstlers auf die Höhepunkte seiner Karriere sowohl bei der Band The Police als auch als Solokünstler. Fans dürfen sich auf Klassiker wie "Englishman In New York", "So Lonely", "Roxanne", "Message In A Bottle" und viele weitere seiner Hits freuen. Auf der Bühne wird der Künstler von einem elektrischen Rock-Ensemble unterstützt.

Corona: Ursprüngliche Termine mussten verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 29. Juni 2020 geplant und zwischenzeitlich auf den 28. Juni 2021 verschoben worden. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 28. Juli 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Im Vorverkauf erworbene Eintrittskarten behalten selbstverständlich für die neuen Termine ihre Gültigkeit."

Wo wird Sting in Berlin auftreten?

Das Konzert findet in der Zitadelle Berlin (Am Juliusturm 64, 13599 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (28. Juli 2022) um 17.30 Uhr. Gegen 19.00 Uhr beginnt das Konzert.

Gibt es noch Tickets für das Konzert in Berlin?

Ja, für das Berlin-Konzert von Sting in der Zitadelle Spandau sind noch Karten erhältlich. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 81,85 Euro zzgl. Gebühren).

Sänger Sting auf der Bühne.

Foto: Christophe Gateau / dpa

Welche Songs wird Sting in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Zitadelle Spandau davon abweichen, aber diese Songs spielte Sting während der "My Songs"-Tour im November 2019 in Philadelphia:

Message in a Bottle If I Ever Lose My Faith in You Englishman in New York If You Love Somebody Set Them Free Every Little Thing She Does Is Magic Brand New Day If You Can't Find Love Whenever I Say Your Name Fields of Gold I Hung My Head Shape of My Heart Wrapped Around Your Finger Walking on the Moon So Lonely Desert Rose Every Breath You Take

Zugabe:

King of Pain Roxanne Next to You Fragile

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch Zitadelle Spandau?

Die Zitadelle Spandau hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Zitadelle Spandau.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Zitadelle Spandau.

Sting live in Berlin 2022, Donnerstag, 28. Juli 2022, Einlass gegen 17.30 Uhr, Konzertbeginn 19.00 Uhr, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin