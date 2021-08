Berlin-Konzert: Lionel Richie live 2022 - Was Fans wissen müssen

Clubcommission will Partys in Innenräumen statt in Parks

Lionel Richie kommt im Sommer 2022 auf Deutschlandtour und wird im Rahmen der "Lionel Richie - Hello Tour" auch in Berlin auftreten. Für das Open-Air-Konzert im Juni 2022 in der Zitadelle Spandau hat der US-Sänger und Songwriter eine Auswahl seiner größten Hits wie "All Night Long", "Endless Love", "Lady" und "We Are the World" im Gepäck.

Corona: Ursprüngliche Termine mussten verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 19. Juli 2020 geplant und zwischenzeitlich auf den 26. Juni 2021 verschoben worden. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 25. Juni 2022.

Der Veranstalter wandte sich mit einer Erklärung an die Fans: "Zunächst war die für den Sommer 2020 geplante Tournee aufgrund des weltweiten Lockdowns und stark einschränkender Bestimmungen auf den Sommer 2021 verschoben worden. Nun hat Lionel Richie bestätigt, dass diese Tour erneut verschoben werden muss. Die anhaltende Covid-19 Pandemie erfordert weiterhin Europaweit massive Beschränkungen gerade im Kulturbereich, sodass die erneute Verschiebung der geplanten Sommerkonzerte leider unvermeidlich wurde."

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit."

Wo wird Lionel Richie in Berlin auftreten?

Das Konzert findet in der Zitadelle Berlin (Am Juliusturm 64, 13599 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (25. Juni 2022) um 17.30 Uhr. Gegen 19.00 Uhr beginnt das Konzert.

Gibt es noch Tickets für das Konzert in Berlin?

Ja, für das Berlin-Konzert von Lionel Richie in der Zitadelle Spandau sind noch Karten erhältlich. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 77,00 Euro zzgl. Gebühren).

Lionel Richie

Welche Songs wird Lionel Richie in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Zitadelle Spandau davon abweichen, aber diese Songs spielte Lionel Richie 2020 in Tel Aviv:

Running With the Night Easy / My Love Penny Lover You Are Stuck on You Dancing on the Ceiling / Jump Three Times a Lady Sail On Fancy Dancer Sweet Love Lady (You Bring Me Up) Endless Love My Destiny Brick House / Fire Hello Say You, Say Me We Are the World

Zugabe:

All Night Long (All Night)

Wie wird das Wetter?

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch Zitadelle Spandau?

Die Zitadelle Spandau hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Zitadelle Spandau.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Zitadelle Spandau.

Lionel Richie live in Berlin 2022, Samstag, 25. Juni 2022, Einlass gegen 17.30 Uhr, Konzertbeginn 19.00 Uhr, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin