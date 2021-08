Linke fordert Regelangebot mit Schulkrankenschwestern

"Zutritt nur mit Mundschutz!" steht am Eingang einer Schule.

Potsdam. Die oppositionelle Linksfraktion im Brandenburger Landtag hat die Landesregierung aufgefordert, das Modellprojekt für Schulgesundheitsfachkräfte als Regelangebot fortzusetzen. "Das Modellprojekt endet im Dezember 2021, die Beschäftigten und die Schulen brauchen nun eine Perspektive", mahnte die Landtagsabgeordnete Kathrin Dannenberg am Freitag in Potsdam.

Seit vier Jahren sind Schulgesundheitsfachkräfte im Einsatz, aktuell sind dies 18 Schulkrankenschwestern an landesweit 27 Schulen. Sie helfen bei Verletzungen und Erkrankungen, beraten aber auch zu Ernährung und Bewegung. "In Zeiten der Corona-Pandemie haben sie auch entscheidend an den Hygieneplänen mitgewirkt", betonte Dannenberg.

Über die Auswertung des Modellprojekts soll am kommenden Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtages in einem Fachgespräch beraten werden. Der Koalitionsvertrag des rot-schwarz-grünen Regierungsbündnisses sieht vor, das Projekt zu evaluieren und gegebenenfalls als Regelangebot fortzuführen.

Gesundheitsstaatssekretärin Anna Heyer-Stuffer hatte im Mai im Landtag erklärt, zunächst müssten die finanziellen Rahmenbedingungen geprüft werden. Das Verfahren zur Aufstellung des Haushalts 2022 läuft noch.

