Autos brennen in Lichtenberg

Berlin. In Berlin haben wieder Autos gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, standen am frühen Freitagmorgen in der Ruschestraße in Berlin-Lichtenberg zwei Kleintransporter in Flammen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Fahrzeuge seien auf einem Hof abgestellt gewesen, hieß es. Bei dem einen habe der Motorraum, bei dem anderen das Heck gebrannt. Das Feuer sei rasch gelöscht gewesen. In der Hauptstadt kommt es immer wieder zu Autobränden. In vielen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus.

