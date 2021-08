Steinmeier besucht Gedenkveranstaltung zum Mauerbau

Berlin/Potsdam. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am 13. August an der zentralen Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag des Mauerbaus vor der Kapelle der Versöhnung in Berlin teilnehmen. Das teilte das Bundespräsidialamt mit. Die Stiftung Berliner Mauer kündigte mit Brigitta Heinrich und Renate Werwigk-Schneider zudem zwei Zeitzeuginnen an, die über ihre Erfahrungen nach dem Mauerbau sprechen werden. Im Anschluss ist an der Gedenkstätte an der Bernauer Straße eine Kranzniederlegung geplant.

Die Veranstaltung am 13. August ist der Startschuss für ein Wochenende voller Veranstaltungen zur Erinnerung an die Teilung der Stadt 1961. Geplant sind Workshops an der East Side Gallery, Gesprächsrunden an der Gedenkstätte und ein dreitägiges Filmfest in Prenzlauer Berg.

Eine weitere Gedenkveranstaltungen findet beispielsweise in Potsdam an der Glienicker Brücke statt. Daran werden die Landeschefs der Berliner und Brandenburger CDU sowie der CDU-Bundesvorsitzende und Kanzlerkandidat Armin Laschet teilnehmen.

© dpa-infocom, dpa:210806-99-736672/3