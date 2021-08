Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Berlin. Zwei Menschen sind bei einem Autounfall auf der A113 in Berlin-Johannisthal verletzt worden. Ein Wagen hatte sich am Donnerstagabend bei der Abfahrt Adlershof überschlagen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die zwei Fahrzeuginsassen kamen in ein Krankenhaus. Die genaue Unfallursache war zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:210805-99-733211/2