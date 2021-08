Brände Corona-Testzelt auf Ikea-Parkplatz in Lichtenberg angezündet

Berlin. Ein Corona-Testzelt auf einem Ikea-Parkplatz in Berlin-Lichtenberg ist durch einen Brand beschädigt worden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie sie mitteilte. Durch das Feuer in der Nacht zum Donnerstag entstanden nach Angaben einer Sprecherin zwei Löcher in der Zeltwand.

Laut Mitteilung erloschen einige Flammen von selbst, den Rest löschten Brandbekämpfer. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt. Dabei wird laut der Sprecherin auch geprüft, ob es womöglich Videokameras auf dem Parkplatz in der Landsberger Allee gibt, die Aufnahmen liefern könnten.

© dpa-infocom, dpa:210805-99-722714/2