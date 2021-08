Mitte schließt James-Simon-Park nach Gewaltexzess ab 20 Uhr

Nachdem am Wochenende wieder eine illegale Party im James-Simon-Park in Mitte eskaliert ist, wird die Anlage jetzt abends geschlossen.

Berlin. Nach den Gewaltexzessen vom vergangenen Wochenende soll der Berliner James-Simon-Park gegenüber der Museumsinsel am Abend für Besucher geschlossen werden. Der Bürgermeister von Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), twitterte am Mittwochabend: „Ab 20 Uhr ist der Aufenthalt im James-Simon-Park nicht mehr gestattet. Die in den S-Bahnbögen am Park ansässigen Gaststätten sind dringend gebeten worden, keinen Außerhausverkauf von Alkohol vorzunehmen.“ Ab spätestens Freitag werde das Bezirksamt in Abstimmung und in Zusammenarbeit mit der Polizei im James-Simon-Park ein Alkohol- und Musikverbot konsequent durchsetzen.

Ab 20.00 Uhr ist der Aufenthalt im James-Simon-Park nicht mehr gestattet. Die in den S-Bahnbögen am Park ansässigen Gaststätten sind dringend gebeten worden, keinen Außerhausverkauf von Alkohol vorzunehmen. — Stephan von Dassel (@DasselVon) August 4, 2021

„Bezirksamt und Polizei hoffen, damit die Spirale von Gewalt in und aus dem Park zu durchbrechen und für die daran Interessierten unattraktiv zu machen“, erklärte von Dassel. „Der James-Simon-Park soll wieder das werden, was er lange war: ein toller Park für alle mit atemberaubender Kulisse.“

Hintergrund ist eine aus dem Ruder gelaufene Party von Jugendlichen am vergangenen Wochenende, bei der Polizisten mit Flaschen und Steinen beworfen wurden. In dem kleinen Park, der zeitweise mit rund 2500 Besuchern gefüllt war, wurden in der Nacht zu Sonntag 19 Polizisten verletzt. Zwölf Menschen wurden bei dem Einsatz vorübergehend festgenommen, teilte die Polizei mit.

Kai Wegner: „Bürgerkriegsähnliche Zustände“ im James-Simon-Park

Der Vorsitzende der Berliner CDU, Kai Wegner, sprach in Anbetracht der gewalttätigen Ausschreitungen von „bürgerkriegsähnlichen Zuständen“. Paul Fresdorf, innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, sagte, der Senat habe zu lange zugeschaut und sich der Problematik nicht angenommen. Die Hauptstadt brauche endlich ein Konzept, „das diesen illegalen Partys einen Riegel vorschiebt“.

Auch der Sprecher der Berliner Gewerkschaft der Polizei, Benjamin Jendro, kritisierte die Berliner Regierung. Man sei entsetzt über die „erneute Gewaltwelle“, aber noch entsetzlicher sei es, mit welcher Gleichgültigkeit der Senat und die zuständigen Bezirke die Problematik seit mehr als einem Jahr aussäßen.

Bereits Ende Juni etwa hatten Dutzende Jugendliche Polizisten mit Flaschen beworfen und Polizeiwagen beschädigt.

