Britta Ernst erläutert Voraussetzungen für neues Schuljahr

Potsdam. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) will am Donnerstag (10.30 Uhr) in der Staatskanzlei die Voraussetzungen für den Start des neuen Schuljahres erläutern. Für rund 298.000 Schülerinnen und Schüler beginnt nach Angaben des Ministeriums am Montag der Unterricht. Darunter sind rund 23.000 Erstklässler, die am Samstag mit ihren Familien die Einschulung feiern.

Trotz der Corona-Pandemie sollen alle Schulen im Regelbetrieb und mit Präsenzunterricht starten. Allerdings herrscht in den Schulen Maskenpflicht. Für die Grundschüler gilt dies zunächst nur in den ersten zwei Wochen. Wenn die Infektionszahlen nicht stark steigen, soll die Maskenpflicht dann nur noch ab der 7. Klasse gelten.

Für das Betreten aller Schulen ist festgelegt, dass zwei Mal pro Woche ein negativer Corona-Test vorgelegt werden muss. Zur Eindämmung der Pandemie sollen mobile Teams zunächst Impfungen in den Oberstufenzentren anbieten.

