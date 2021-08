In Berlin bleibt an den Schulen die Personalsituation angespannt. Zum Start des Schuljahres wurden 2886 Lehrer eingestellt.

Bildungssystem Lehrkräfte bleiben in Berlin auch im neuen Schuljahr knapp

Berlin. Mit 33.750 Lehrkräften werden Berlins 692 öffentliche Schulen am Montag den Lehrbetrieb nach den Sommerferien wieder aufnehmen. Das wären rund 300 mehr als im vergangenen Schuljahr. Weil aber gleichzeitig fast mehr als 6000 Kinder und Jugendliche die allgemeinbildenden öffentlichen Schulen besuchen, dürfte sich an der angespannten Personalsituation insgesamt wenig ändern. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) räumte am Dienstag ein „prognostisches Defizit“ ein, das immerhin leicht unter dem Niveau des Vorjahres liege.

Insgesamt hat Berlin zum Start des Schuljahres 2886 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt, 186 mehr als im vergangenen Jahr. 1526 davon sind voll ausgebildete Lehrkräfte, etwas weniger als 2020/21. 790 Neu-Lehrkräfte gelten als Quereinsteiger. Sie haben mindestens ein Lehrfach studiert. Hinzu kommen 420 nur befristet eingestellte sonstige Lehrkräfte, meist Masterstudierende, Künstler, Musiker oder Menschen mit Erfahrungen in den Willkommensklassen für Geflüchtete.

Dass auch in diesem Jahr wieder Lehrkräfte Berlin verlassen hätten, liege im üblichen Rahmen. Viele wechselten aus persönlichen Gründen. Dass aber 300 bis 500 Lehrkräfte in andere Bundesländer gingen, auch weil sie dort verbeamtet würden, könne sich Berlin „nicht mehr erlauben“, sagte Scheeres und sprach sich erneut dafür aus, auch in Berlin die Lehrkräfte wieder zu verbeamten. Die Hauptstadt sei das einzige Bundesland, das darauf verzichte.

Luftfilter gibt es für jeden zweiten Klassenraum

Zum Schutz gegen die Corona-Pandemie hat die Bildungsverwaltung laut Scheeres inzwischen 8000 Luftfiltergeräte an die Schulen geliefert, weitere 3000 seien bestellt. Damit könne jeder zweite Klassenraum mit einem solchen Gerät ausgestattet werden, vor allem solche, die sich schlecht auf natürliche Weise mit offenen Fenstern lüften ließen. Mit diesen Zahlen liege Berlin gemeinsam mit Bremen unter den Bundesländern vorne, sagte Scheeres.

Der FDP-Bildungsexperte Paul Fresdorf warf Scheeres vor, die Berliner Schulen nicht auf einen „krisenfesten Regelbetrieb“ vorbereitet zu haben. Sie habe bei der Beschaffung von Luftfiltern die eigenen Ziele nicht erreicht.