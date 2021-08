Wahl in Berlin: Frageportal zur Abgeordnetenhauswahl gestartet

Berlin. „Vertrauen ist gut, Transparenz ist besser“, sagte Ralf Wieland, Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, am Dienstag zum Start des Frageportals abgeordnetenwatch.de zur Wahl des Abgeordnetenhauses.

Auf der Website abgeordnetenwatch.de/berlin sind alle Direktkandidaten der Wahl sowie die Wahlprogramme der Parteien und Informationen zum Wahlrecht einsehbar. Alle 606 Berliner Direktkandidaten aus den 78 Wahlkreisen haben auf der Seite ein Profil, das öffentlich einsehbar ist. Gibt man die Postleitzahl von seinem Wohnort an, kann man herausfinden, welcher Kandidat für seinen Wahlkreis zuständig ist.

Auf diese Weise kann jeder die Fragen, die er an seinen Kandidaten oder auch an die anderen Kandidaten hat, schriftlich über das Online-Portal stellen. Das gilt ab sofort und ist noch bis zum 25. September, also einen Tag vor der Wahl, möglich. Alle Fragen und Antworten bleiben auch nach der Wahl gespeichert.

abgeordnetenwatch.de: Direkten Zugang zu politischen Informationen bieten

„Das Ziel ist eine öffentliche Form des Austausches zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Politik zu bieten“, sagt Léa Briand, Pressesprecherin von abgeordnetenwatch.de. Ebenso wollen sie damit einen höheren Rechenschaftsdruck der Politiker gegenüber der Wähler herbeiführen, einen einfachen und direkten Zugang zu politischen Informationen geben und eine dauerhafte Beteiligungsmöglichkeit für Wähler schaffen.

Die Fragen werden moderiert, sodass keine Beleidigungen, menschenverachtendem Beiträge, Fragen zum Privatleben oder subjektiven Meinungsäußerungen öffentlich gemacht werden. Fragestellende müssen ihren vollständigen Namen und ihre E-Mail-Adresse angeben.

Auf den Profilen der Politiker sind zudem ihr Antwortverhalten und ihre persönlichen aktuellen politischen Ziele zu einsehbar. „Denn nicht immer stimmen die persönlichen Ziele auch mit den Wahlprogrammen der Parteien überein“, erklärt Briand.

Herausfinden, welcher Politiker die gleichen Ansichten hat

Um herauszufinden, welche Vorhaben der Kandidaten mit den eigenen Vorstellungen übereinstimmen, gibt es ab Anfang September auf dem Portal auch einen Kandidatencheck. „Quasi ein Pendant zum Wahlomat“, erklärt Briand. Dabei können Interessierte zu 22 landesspezischen Themen, wie etwa Wohnungsenteignung, Digitalisierung der Verwaltung oder aber auch zum Tempelhofer Feld, Fragen beantworten. Am Ende erfahren sie dann, mit welchem Politiker sie die meisten Übereinstimmungen und mit welchem sie am wenigsten haben.

„Seit vielen Jahren ist abgeordnetenwatch.de ein gutes Mittel, um als Bürger auf einen niedrigstelligen Angebot in Kontakt mit den Abgeordneten zu bleiben“, fasst Wieland zusammen. Dabei betont er, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit sei und hofft, dass abgeordnetenwatch.de einen Beitrag zur Aufrechterhaltung leiste.