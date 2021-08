Scheeres für zusätzliche Lernförderung im neuen Schuljahr

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres hat für das neue Schuljahr ein "Aufholprogramm" angekündigt, um negative Folgen der Corona-Pandemie für Schüler zu lindern. Unter dem Titel "Stark totz Corona" soll es an den Schulen unterschiedliche Angebote geben, um Lernrückstände aufzuholen, wie die SPD-Politikerin am Dienstag nach der Senatssitzung sagte. Dabei gehe es schwerpunktmäßig um Basiskompetenzen bei der Sprache und in der Mathematik, aber auch um das "Lernen lernen", berufliche Kompetenzen, Schwimmen oder Radfahren. Ein weiterer Schwerpunkt seien psychosoziale Fragen und Persönlichkeitsförderung, Demokratieerziehung und Gewaltprävention.

Für das Programm in Zusammenarbeit auch mit externen Partnern stehen Scheeres zufolge 64 Millionen Euro bereit, darunter allein 44 Millionen für die Lernförderung. 30 Millionen Euro aus diesem Topf sollen direkt an die Schulen fließen, die für die eigenverantwortliche Umsetzung des Programms eigene Budgets bekommen.

